به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی عصر پنجشنبه در شانزدهمین نشست سالانه اندیشمندان و استادان درس انقلاب اسلامی دانشگاه‌های کشور که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) شاهچراغ برگزار شد، با تبریک ولادت باسعادت حضرت حجت(عج)، اظهار کرد: علائم ظهور در اختیار ما نیست اما شرایط ظهور در گرو رفتار امت است و انقلاب اسلامی نقش اساسی در فراهم‌سازی این شرایط دارد.

وی با بیان اینکه تحقق ظهور نیازمند دو شرط اساسی «تولی» و «تبری» است، افزود: تولی یعنی امام را یاور و فرمانده بدانیم و تبری یعنی در برابر حاکمیت‌های غیرالهی ایستادگی کنیم؛ دو مؤلفه‌ای که انقلاب اسلامی به‌طور جدی در مسیر تحقق آن‌ها گام برداشته است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به ماهیت فرازمانی انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک حادثه تاریخی محدود به سال ۱۳۵۷ نیست، بلکه همانند بعثت، غدیر و عاشورا، طلوعی بی‌غروب و حرکتی مستمر در طول تاریخ است.



حاجی‌صادقی با استناد به آیات قرآن کریم، تقابل جبهه حق و جبهه استکبار را سنتی الهی دانست و گفت: دشمنی جبهه باطل با جبهه حق پایان‌پذیر نیست و تصور پایان این تقابل با مذاکره یا عقب‌نشینی، خطایی راهبردی است.

حجت الاسلام حاجی صادقی محور اصلی دشمنی‌ها را مسئله حکمرانی عنوان کرد و افزود: دعوا نه بر سر انرژی هسته‌ای، نه توان موشکی و نه مسائل حقوق بشری است، بلکه نزاع اصلی بر سر حاکمیت الهی در برابر حاکمیت طاغوت است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه، این مقطع را پیچیده‌ترین تلاش جبهه استکبار برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: دشمن با طراحی دقیق و ترکیب فشار خارجی و اغتشاش داخلی به‌دنبال تسلیم ایران بود، اما تمامی محاسبات او با شکست مواجه شد.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی تأکید کرد: نه مردم دچار یأس شدند، نه نیروهای مسلح از انجام مأموریت بازماندند و نه رهبری در مدیریت بحران دچار ضعف شد، بلکه کارآمدی نظام ولایت فقیه بیش از گذشته آشکار شد.

وی نصرت الهی، مدیریت رهبر معظم انقلاب، حضور گسترده مردم و اقدام سریع نیروهای مسلح را از عوامل اصلی ناکامی دشمن برشمرد و افزود: این حوادث بار دیگر نشان داد نظام ولایی در سخت‌ترین شرایط، توان مدیریت و عبور از بحران‌های پیچیده را دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر نقش نخبگان و اساتید دانشگاه، خواستار تبیین صحیح وقایع، تقویت امید اجتماعی، مقابله با جنگ شناختی دشمن و تقویت فرهنگ ولایت‌محوری در جامعه شد.