به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال و شمس آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. ابوالفضل جلالی در دقیقه ۴۵ برای استقلال گل زد.

ترکیب آبی پوشان

حبیب فرعباسی، عارف غلامی، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

رقابت نزدیک دو تیم

با وجود این که استقلال میزبان این دیدار بود و البته تماشاگری در ورزشگاه حضور نداشت، شاگردان وحید رضایی نمایش خوبی برابر آبی پوشان داشتند و بازی در دقایق ابتدایی نزدیک بهم دنبال شد و دو تیم موقعیت هایی را روی دروازه ها ایجاد کردند.

اخراجی که دردسرساز شد

در شرایطی که دو تیم بازی متعادلی را دنبال می کردند رضا محمدی بازیکن تیم شمس آذر که در دقایق ابتدایی یک کارت زرد دریافت کرده بود، در دقیقه ۲۵ یک خطای دیگر مرتکب شد تا داور به او کارت زرد دوم را نشان دهد و شمس آذر ۱۰ نفره به کار ادامه دهد.

جلالی فرشته نجات شد

استقلال که برای ماندن در کورس مدعیان قهرمانی به پیروزی در این دیدار نیاز داشت بالاخره در دقیقه آخر نیمه اول به گل رسید تا با پیروزی راهی رختکن شود. در این لحظه توپ در یک رفت و برگشت مقابل پای ابوالفضل جلالی افتاد و این بازیکن با شوتی نه چندان محکم دروازه حریف را نشانه گرفت که توپ ابتدا به مدافع خورد و پس از تغییر جهت به سمت راست دروازه رفت و به گل برتری آبی پوشان در نیمه اول تبدیل شد.