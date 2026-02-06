عامل اصلی ۴ حادثه فوتی در تهران طی هفته دوم بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات فوتی هفته دوم بهمن ماه، گفت: نخستین سانحه فوتی در ساعت ۰۵:۴۰ روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه در مسیر غرب به شرق بزرگراه بعثت، روبروی ترمینال جنوب رخ داد. در این حادثه، راننده یک دستگاه وانت پراید که باربند فلزی غیرمجاز و ناایمن روی خودرو خود نصب کرده بود، به علت عدم توجه کافی به جلو با عابر پیاده (آقایی ۴۶ ساله )برخورد کرده و عابر پیاده ضمن سُر خوردن روی کاپوت و شیشه‌ی جلوی وانت مذکور، از ناحیه پس سَر با باربند فلزی منصوبه روی خودرو برخورد و به علت شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

وی افزود: دومین سانحه فوتی در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح در بزرگراه شهید همدانی به شرق، بعد از بزرگراه فتح، قبل از خیابان امام حسین (ع) روبروی کاروانسرای سنگی اتفاق افتاد. در این تصادف راننده یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و غیر ایمن از این معبر را داشته برخورد می کند؛ که در اثر شدت ضربه و جراحات وارده عابر پیاده (آقایی ۲۸ ساله)در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: سومین سانحه فوتی در ساعت ۲۰:۲۷ سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه در مسیر شرق به غرب خیابان ملاصدرا نبش خیابان صائب‌تبریزی به وقوع پیوست؛ که در آن راننده یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده(آقایی ۷۷ ساله) برخورد کرده و در اثر این حادثه عابر پیاده به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در ساعت ۰۱:۲۸ بامداد چهارشنبه در بزرگراه شهید همت به سمت شرق بعد از پل فجر، نرسیده به بزرگراه شهید حقانی رخ داد افزود؛ راننده یک خودرو سواری به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و غیر ایمن از این معبر را داشته برخورد کرده و در اثر شدت ضربه عابر به لاین کناری پرتاب شده و سپس یک دستگاه وانت بار نیسان (که راننده در نقطه‌ی عدم فرار قرار گرفته) به ناچار با عابر برخورد کرده و پس از کشیدن عابر روی سطح آسفالت حدود ۳۰ متر جلوتر متوقف می‌گردد که متاسفانه عابر پیاده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی از جانب عابران پیاده گفت:طبق ماده ۲۱۵ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی،پیادگان موظفند که:برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده و پل‌های هوایی مخصوص تردد عابرین پیاده عبور نمایند؛ لذا از همه عابران پیاده می‌خواهیم ضمن استفاده از لباس‌های روشن(جهت زودتر و بهتر دیده شدن) و تمرکز کامل به تردد وسایط نقلیه‌ی اطراف خود، از توقف و تردد در عرض بزرگراه و محل‌های ناایمن اجتناب نمایند، زیرا در صورت وقوع تصادف و برخورد وسایل نقلیه با آنان، به میزان ۵۰ درصد سهم تقصیر دریافت خواهند کرد.