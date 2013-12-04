تصادف ۳۰خودرو در بلژیک

در بزرگراهی واقع در بلژیک بر اثر دو تصادف دست کم دو تن کشته شدند. دلیل این تصادفات، مه گرفتگی عنوان می شود. گزارش ها حاکی از خسارت دیدن ۳۰ تا ۵۰ دستگاه خودرو و مجروح شدن دهها تن است.