استاندار کرمانشاه: ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه دهه فجر در روانسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه پنجشنبه در جریان افتتاح پروژههای دهه فجر شهرستان روانسر، با تبریک این ایام به مردم استان کرمانشاه، اظهار کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه و رونمایی از بخشی از خدمات و اقدامات دولت به مردم است؛ مردمی که صاحبان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند.
وی افزود: پروژههایی که در این ایام افتتاح میشوند، بهطور قطع نقش مؤثری در توسعه، پیشرفت و تعالی مناطق مختلف، بهویژه مناطق کمتر توسعهیافته دارند و با توجه به تنوع این طرحها در بخشهای فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و عمرانی، زمینهساز توسعه همهجانبه خواهند بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افتتاح تعدادی از طرحهای آموزشی در روانسر گفت: در حوزه آموزش، فضاهای آموزشی مورد نیاز شهرستان به بهرهبرداری رسید. هرچند سرانه فضای آموزشی این شهرستان حدود یک مترمربع بالاتر از میانگین کشوری است، اما تلاش میشود توزیع و پراکنش این فضاها بهگونهای باشد که دانشآموزان دسترسی آسان و عادلانه به امکانات آموزشی مناسب داشته باشند.
حبیبی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان روانسر تصریح کرد: استعدادهای ورزشی قابلتوجهی در این منطقه وجود دارد که با توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی، زمینه شکوفایی و رشد این ظرفیتها فراهم میشود.
وی همچنین از بازگشت تعدادی از واحدهای اقتصادی راکد به چرخه تولید خبر داد و افزود: فعالسازی این واحدها تأثیر مستقیمی در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم منطقه خواهد داشت و یکی از اولویتهای مهم مدیریت استان به شمار میرود.
استاندار کرمانشاه به اجرای پروژههای عمرانی و بهبود راههای دسترسی روستایی نیز اشاره کرد و گفت: هدفگذاری دولت بر این است که روستاها به کانونهای پایدار زندگی، معیشت و اقتصاد تبدیل شوند تا با ایجاد زیرساختهای مناسب، زمینه مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها فراهم شود.
وی تأکید کرد: رویکرد اصلی دولت، توجه ویژه به مناطق کمتر توسعهیافته است و امیدواریم با افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها، شاهد توسعه متوازن و پایدار در شهرستانها و مناطق مختلف استان کرمانشاه باشیم.
حبیبی در پایان عنوان کرد: امروز همزمان با دهه فجر، پروژههایی به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در حوزههای راه، ورزش، صنعت و آموزش در شهرستان روانسر به بهرهبرداری رسید.
نظر شما