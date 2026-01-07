۳۰ روز تا اعزام فضانوردان به ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مأموریت آرتمیس ۲ که نخستین عملیات سرنشین دار سازمان فضایی آمریکا از برنامه‌ای به همین نام است احتمال دارد در ششم فوریه ۲۰۲۶ میلادی انجام شود.

طی این مأموریت رید وایزمن، ویکتور گلاور و کریستینا کوخ از فضانوردان ناسا همراه جرمی هنسن از سازمان فضایی کانادا نخستین سفر به مریخ در نیم قرن اخیر به ماه را انجام خواهند داد. عملیات مذکور به تدریج زمینه را برای حضور دائمی فضانوردان روی ماه فراهم می‌کند.

چهار فضانورد گفته شده چند سال اخیر را صرف تمرین برای مأموریت شأن کرده اند و در ماه‌های اخیر چندین تمرین پوشیدن لباس روز پرتاب را در مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا تکمیل کرده اند. آنها در روز موعود سوار بر فضاپیمای اوریون که روی موشک عظیم SLS ناسا قرار می‌گیرد، برای یک مأموریت ۱۰ روزه به دور ماه و بازگشت به زمین می‌روند.

اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، با این عملیات فضاپیمای اوریون در مدار زمین قرار می‌گیرد و خدمه در آنجا سیستم‌ها را کنترل و سپس به سمت ماه حرکت می‌کنند.

مانور تزریق فراماه (TLI) توسط مرحلهٔ بالایی موشک SLS، فضاپیمای اوریون را در یک مسیر بازگشت آزاد قرار می‌دهد که حلقه‌ای به شکل عدد هشت پیرامون ماه است و کپسول را بدون نیاز به روشن‌کردن دوبارهٔ موتورهایش، به زمین بازمی‌گرداند.

این مسیر اوریون را در مدار ماه قرار نمی‌دهد بلکه بازگشت فضاپیما و خدمه به زمین را بدون در نظر گرفتن هرگونه اختلالی که ممکن است پس از مانورTLI به وجود بیاید، تضمین می‌کند.

آرتمیس ۲ نخستین مأموریتی است که پس از پایان یافتن برنامه آپولو ناسا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دوباره فضانوردان را به ماه ارسال می‌کند.