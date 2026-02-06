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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

نسل جدید هوش مصنوعی «آنتروپیک» معرفی شد

نسل جدید هوش مصنوعی «آنتروپیک» معرفی شد

استارتاپ آنتروپیک چیزی که آن را یک مدل هوش مصنوعی بهبود یافته می‌نامد، راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که با حمایت گوگل و آمازون فعالیت می‌کند، اعلام کرد مدل «کلود اوپوس ۴.۶» نسخه ارتقایافته مدل «اوپوس ۴.۵» است که ماه نوامبر منتشر شده بود.

آنتروپیک اعلام کرد این مدل جدید هوش مصنوعی قادر است فعالیت‌ها را برای مدت زمان طولانی‌تر و با اطمینان بیشتری انجام دهد و در عین حال، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های کدنویسی و امور مالی داشته باشد.

این شرکت همچنین توضیح داد که این فناوری می‌تواند تا یک میلیون واحد داده موسوم به «توکن» را در قالب یک دستور واحد پردازش کند؛ قابلیتی که پیش‌تر توسط گوگل و یکی از مدل‌های کم‌توان‌تر کلود نیز مطرح شده بود.

آنتروپیک علاوه بر این، پیش‌نمایشی از عملکرد این هوش مصنوعی در ابزار برنامه‌نویسی «کلود کُد» ارائه داد که نشان می‌دهد چگونه می‌تواند وظایف را میان چند عامل خودکار تقسیم کرده و سرعت انجام کارها را افزایش دهد.

این شرکت در تلاش است پیش از عرضه اولیه سهام خود و در رقابت با شرکت‌هایی مانند گوگل و اوپن‌ای‌آی، جایگاه پیشرو خود را در این حوزه حفظ کند.

به گفته آنتروپیک، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به‌طور گسترده از این هوش مصنوعی برای کدنویسی استفاده می‌کنند. در عین حال، این شرکت به دنبال گسترش فعالیت‌های تجاری خود از طریق محصولاتی مانند «کلود کوورک» است که وظایف کامپیوتری را برای کارکنان اداری انجام می‌دهد.

کد مطلب 6740800
شیوا سعیدی

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