منصوریان در کنار کازورلا قرار گرفت/ معرفی برترین خارجی های لیگ عراق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان تاکنون توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و با گذشت ۱۷ هفته از مسابقات این تیم با ۳۲ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد.

سایت «alkhaleej» در گزارشی به معرفی برترین مربیان خارجی لیگ عراق پرداخت و نوشت: پیش از آغاز فصل جدید لیگ ستارگان عراق، برخی از باشگاه‌های این کشور برای هدایت تیم‌های خود به سراغ مربیان خارجی رفتند تا سطح فنی و تاکتیکی بازیکنان خود را ارتقا دهند، اما نتایجی که این تیم‌ها با مربیان خارجی به دست آوردند، چندان رضایت‌بخش نبود و باعث شد بسیاری از آنها در همان هفته‌های ابتدایی از خدمات مربیان خارجی صرف‌نظر کنند.

تیم دهوک با سرجیو فاریاس مربی برزیلی قرارداد بست، اما پس از تنها دو هفته این مربی از کار خود برکنار شد زیرا مدیریت باشگاه معتقد بود فاریاس قادر به هدایت و پیشرفت تیم نیست. پس از آن باشگاه به مربی سابق خود سلیمان رمضان روی آورد اما او به دلیل بیماری استعفا داد و در نهایت عبدالغنی شهد مربی عراقی هدایت تیم را بر عهده گرفت و نتایج بسیار خوبی کسب کرد.

تیم نوروز نیز پس از تجربه ناموفق با مربی برزیلی جوروان فیرا در فصل گذشته، دوباره به سراغ مربی خارجی رفت و هدایت تیم را به یاسین آراس مربی سوئدی سپرد اما او نتوانست نتایج تیم را بهبود دهد و تیم چند شکست متوالی را تجربه کرد. در نهایت مدیریت باشگاه ولی کریم مربی عراقی سابق تیم، را بازگرداند و او موفق شد سطح تیم را بهبود داده و نتایج قابل توجهی کسب کند.

با این حال برخی باشگاه‌ها پس از شکست تجربیات مربیان خارجی، مدتی کوتاه پس از آغاز مسابقات دوباره به مربیان خارجی روی آوردند. در این میان آنتونیو کازورلا مربی اسپانیایی جایگزین احمد خلف در تیم الکرمه شد و توانست به خوبی موفق عمل کند؛ تیم الکرمه اکنون در رده سوم جدول رقابت‌ها حضور دارد و عملکرد تیم نیز بهبود یافته است.

همچنین علیرضا منصوریان مربی ایرانی جایگزین طلال البلوشی در تیم الطلبه شد و توانست تیم را به قدرت قابل توجهی برساند و با کسب پیروزی مقابل تیم‌های الشرطه و اربیل اعتبار زیادی برای تیم به دست آورد.

انتظار می‌رود با موفقیت‌های کازورلا در الکرمه و منصوریان در الطلبه در هفته‌های آینده شاهد حضور مربیان خارجی بیشتری در لیگ عراق باشیم زیرا برخی تیم‌ها به دلیل افت سطح و نتایج ضعیف به شدت نیازمند مربیانی هستند که بتوانند تیم‌هایشان را از شرایط فعلی نجات دهند.