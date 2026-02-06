به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) با اشاره به انتشار بیانیه‌هایی از سوی برخی بلاگرها اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند و همسو با فتنه آمریکایی – صهیونیستی، بیانیه‌هایی در حمایت از دشمنان ایران و انقلاب صادر می‌کنند که این رفتارها عین بی‌تقوایی است.

وی، خطاب به جریان‌هایی که خود را اصلاح‌طلب و در چارچوب انقلاب معرفی می‌کنند، افزود: این جریان‌ها باید در برابر بیانیه‌های فتنه‌انگیز برخی گروه‌ها که خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند، موضع‌گیری صریح و شفاف داشته باشند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی در دوران انقلاب از کشوری وابسته به طاغوت و قدرت‌های خارجی، به قدرتی مستقل، تأثیرگذار و الهام‌بخش در منطقه تبدیل شده است.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی گفت: جمهوری اسلامی به استقلال در بسیاری از عرصه‌ها دست یافته و در جنگ ۱۲ روزه جلوه‌ای از قدرت و ایستادگی خود را در برابر زورگویی دشمنان به نمایش گذاشت.

وی افزود: ایران اسلامی جنگ‌طلب نیست اما اصول و آرمان‌های روشنی دارد و در صورت هرگونه تجاوز دشمن به خاک کشور، جنگ به سطح منطقه‌ای کشیده خواهد شد.

امام جمعه موقت اهواز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا تصریح کرد: این مذاکرات در چارچوب مشخص و صرفاً در موضوع هسته‌ای در حال انجام است و منافع ملی در آن دنبال می‌شود؛ جمهوری اسلامی به مذاکرات دل‌خوش نیست و در صورت محاسبه غلط آمریکا، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر حفظ حقوق هسته‌ای و نظامی کشور گفت: از خطوط قرمز هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد و ملت و دولت در حمایت از نیروهای مسلح متحد هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: در این روز با خون شهدا و ولایت فقیه تجدید میثاق خواهیم کرد و از همه مردم برای حضور پرشور در این رویداد مهم دعوت می‌کنم.

امام جمعه موقت اهواز در پایان از مردم خوزستان برای حماسه‌آفرینی در راهپیمایی ۲۲ دی‌ماه قدردانی کرد و وحدت و هم‌افزایی را شرط اصلی پیروزی در برابر دشمنان دانست.