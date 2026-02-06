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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

آیت‌الله کعبی: بازی در زمین دشمن عین بی‌تقوایی است

آیت‌الله کعبی: بازی در زمین دشمن عین بی‌تقوایی است

اهواز – امام جمعه موقت اهواز گفت: صدور بیانیه در دفاع از دشمنان ایران عین بی تقوایی و همسویی با فتنه آمریکایی–صهیونیستی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) با اشاره به انتشار بیانیه‌هایی از سوی برخی بلاگرها اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند و همسو با فتنه آمریکایی – صهیونیستی، بیانیه‌هایی در حمایت از دشمنان ایران و انقلاب صادر می‌کنند که این رفتارها عین بی‌تقوایی است.

وی، خطاب به جریان‌هایی که خود را اصلاح‌طلب و در چارچوب انقلاب معرفی می‌کنند، افزود: این جریان‌ها باید در برابر بیانیه‌های فتنه‌انگیز برخی گروه‌ها که خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستند، موضع‌گیری صریح و شفاف داشته باشند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی در دوران انقلاب از کشوری وابسته به طاغوت و قدرت‌های خارجی، به قدرتی مستقل، تأثیرگذار و الهام‌بخش در منطقه تبدیل شده است.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی گفت: جمهوری اسلامی به استقلال در بسیاری از عرصه‌ها دست یافته و در جنگ ۱۲ روزه جلوه‌ای از قدرت و ایستادگی خود را در برابر زورگویی دشمنان به نمایش گذاشت.

وی افزود: ایران اسلامی جنگ‌طلب نیست اما اصول و آرمان‌های روشنی دارد و در صورت هرگونه تجاوز دشمن به خاک کشور، جنگ به سطح منطقه‌ای کشیده خواهد شد.

امام جمعه موقت اهواز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا تصریح کرد: این مذاکرات در چارچوب مشخص و صرفاً در موضوع هسته‌ای در حال انجام است و منافع ملی در آن دنبال می‌شود؛ جمهوری اسلامی به مذاکرات دل‌خوش نیست و در صورت محاسبه غلط آمریکا، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر حفظ حقوق هسته‌ای و نظامی کشور گفت: از خطوط قرمز هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد و ملت و دولت در حمایت از نیروهای مسلح متحد هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: در این روز با خون شهدا و ولایت فقیه تجدید میثاق خواهیم کرد و از همه مردم برای حضور پرشور در این رویداد مهم دعوت می‌کنم.

امام جمعه موقت اهواز در پایان از مردم خوزستان برای حماسه‌آفرینی در راهپیمایی ۲۲ دی‌ماه قدردانی کرد و وحدت و هم‌افزایی را شرط اصلی پیروزی در برابر دشمنان دانست.

کد مطلب 6740969

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