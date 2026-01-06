رقیب سردار آزمون از برزیل آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی در اکثر دیدارهای فصل جاری این تیم به دلیل مصدومیت غایب بوده و زمان دقیق بازگشت او به میادین مشخص نیست. تیم شباب الاهلی که فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی در لیگ ادنوک امارات داشت در فصل جاری و با دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها در رده چهارم قرار دارد.

مدیران این باشگاه اماراتی برای تقویت خط حمله خود و جانشین مناسب برای سردار آزمون اقدام به جذب یک بازیکن برزیلی کرده اند. در اطلاعیه باشگاه شباب الاهلی آمده است: به ژوائو مارسلو، ۲۰ ساله و بازیکن باشگاه اتلتیکو مینیرو خوش‌آمد می‌گوئیم. نام او در سهمیه بازیکنان ثبت شده و بدون تردید خرید ارزشمند برای ترکیب تیم خواهد بود.