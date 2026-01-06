  1. ورزش
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۷

رقیب سردار آزمون از برزیل آمد

با اعلام باشگاه شباب الاهلی، این تیم یک مهاجم جوان برزیلی برای تقویت خط حمله خود به خدمت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی در اکثر دیدارهای فصل جاری این تیم به دلیل مصدومیت غایب بوده و زمان دقیق بازگشت او به میادین مشخص نیست. تیم شباب الاهلی که فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی در لیگ ادنوک امارات داشت در فصل جاری و با دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها در رده چهارم قرار دارد.

مدیران این باشگاه اماراتی برای تقویت خط حمله خود و جانشین مناسب برای سردار آزمون اقدام به جذب یک بازیکن برزیلی کرده اند. در اطلاعیه باشگاه شباب الاهلی آمده است: به ژوائو مارسلو، ۲۰ ساله و بازیکن باشگاه اتلتیکو مینیرو خوش‌آمد می‌گوئیم. نام او در سهمیه بازیکنان ثبت شده و بدون تردید خرید ارزشمند برای ترکیب تیم خواهد بود.

