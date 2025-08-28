به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۵۱ پروژه در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری می‌رسد. با اجرای این طرح‌ها، بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع به زیربنای کتابخانه‌های عمومی کشور افزوده خواهد شد.

این پروژه‌ها شامل افتتاح ۲۶ کتابخانه جدید از جمله ۶ کتابخانه سیار، اجرای ۲ طرح توسعه فضا و بهره‌برداری از ۲۳ پروژه بازطراحی و نوسازی کتابخانه‌های موجود است.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی صرفاً محل امانت کتاب نیستند، بلکه بستر اصلی تعاملات فرهنگی، اجتماعی و یادگیری به شمار می‌آیند، گفت: توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌ها به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه است و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

دبیرکل نهاد در ادامه با تأکید بر نقش راهبردی کتابخانه‌های سیار، گفت: این کتابخانه‌ها امکان بهره‌مندی از خدمات فرهنگی را برای مناطقی فراهم می‌کنند که دسترسی آسانی به کتابخانه‌های ثابت ندارند و به همین دلیل، توسعه ناوگان سیار از اولویت‌های اصلی نهاد در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به کتاب و منابع اطلاعاتی محسوب می‌شود.

نظربلند در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، کتابداران و همکاران نهاد در سراسر کشور، گفت: ایجاد فضاهای پویا و کارآمد برای کودکان، نوجوانان، جوانان و عموم مردم ضرورتی انکارناپذیر است و افتتاح این پروژه‌ها گامی در راستای فراهم‌کردن محیطی شایسته برای مطالعه، خلاقیت و رشد فکری جامعه خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار، تا پایان مردادماه سال جاری، ۳۷۹۴ کتابخانه عمومی در سراسر کشور فعال است که خدمات خود را از طریق ۴۱۷۵ نقطه خدمت به مردم ارائه می‌دهند. همچنین ۶۱ کتابخانه سیار با پوشش ۴۴۲ نقطه خدمت در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار فعالیت دارند.