کلنگ ساخت کتابخانه عمومی روستای هلیله بوشهر به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل توسعه کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور صبح چهارشنبه در این آئین با تأکید بر عدالت دسترسی به فضاهای کتابخانهای گفت: یکی از وظایف نهاد کتابخانهها، توسعه فضاهای کتابخانهای است، به خصوص در مناطقی که کتابخانه وجود ندارد یا محدود است.
رحمان ابراهیمی، این کتابخانه میتواند محلی مناسب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان باشد و نقشی مؤثر در ارتقای فرهنگ مطالعه ایفا کند.
وی همچنین افزود: با توجه به سابقه تاریخی روستای هلیله و فقدان مراکز فرهنگی و آموزشی، این کتابخانه میتواند نقطه عطفی در توسعه فرهنگی و آموزشی جامعه محلی باشد.
مجید خدابخش، مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز به اهمیت تاریخی و فرهنگی روستا اشاره کرد و گفت: با توجه به سابقه طولانی فرهنگی هلیله و محدودیتهای ساخت و ساز به دلیل مجاورت با نیروگاه اتمی، ایجاد این کتابخانه اقدامی ارزشمند است. این پروژه فرصتی فراهم کرده تا زیرساخت فرهنگی در منطقه تقویت شود.
وی افزود: افتتاح این کتابخانه باعث میشود گامی کوچک اما مؤثر در راستای توسعه فرهنگی در گسترهای تاریخی برداشته شود و نسلهای آینده از آن بهرهمند شوند.
حیدر راهب مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر نیز کلنگزنی کتابخانه را آغاز یک آینده روشن برای نسلهای بعدی توصیف کرد و گفت: کتابخانه صرفاً محل نگهداری کتاب نیست بلکه مکانی برای یادگیری، آموزش و فعالیتهای گروهی است و میتواند به ارتقای زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه کمک کند.
وی همچنین افزود: این پروژه پس از چند سال تلاش و پیگیری به مرحله اجرا رسیده و با همت مسئولان محلی و حضور مدیران نهاد کتابخانههای کشور، گامی مؤثر در توسعه فرهنگی منطقه برداشته شد.
محمدحسین زندویان، مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز بر ارزش این اقدام در ارتقای زیرساختهای فرهنگی منطقه تأکید کرد و افزود: افتتاح این کتابخانه باعث افزایش سرانه مطالعه در منطقه هلیله و تربیت نسلی کتابخوان و فرهنگپذیر خواهد شد.
وی بیان کرد: ساخت کتابخانه عمومی از مطالبات دیرینه مردم روستای هلیله در مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر است که با احداث آن، ضمن ارتقای سرانه فضای مطالعه و توسعه فضاهای فرهنگی، فرصت استفاده مردم روستا از خدمات کتابخانهای و فرهنگی را فراهم خواهد کرد.
این کتابخانه در زمینی به مساحت ۵۰۰ و با زیربنای ۳۰۰ مترمربع ساخته میشود، هزینه ساخت آن ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده که از محل اعتبارات دهیاری و فرمانداری بوشهر تأمین خواهد شد.
