واکنش ساپینتو به بازی مقابل شمس آذر؛ با موانع ناعادلانه پیروز شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز پنج شنبه 16 بهمن و در اولین بازی هفته بیستم لیگ برتر در تهران رو در روی تیم شمس آذر قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد تا آبی ها خط و نشان جدی برای صدر جدول بکشند.

در همین رابطه و با توجه به در پیش بودن بازی حساس استقلال ایران و الحسین اردن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: « صدرنشین لیگ، قدرتمند در جام حذفی، و در آسیا همچنان در حال مبارزه. ما تنها تیمی هستیم که در هر سه جبهه هنوز ایستاده‌ایم.

تلاش شما، نیروی محرک ماست. پیروزی ۳ بر ۲ دیروز، بازتابی از زندگی بود. ما با موانع ناعادلانه و چیزهایی که خارج از کنترل‌مان بود مواجه شدیم، اما هرگز شکسته نشدیم. ما ایستادیم و ادامه دادیم.

به بازیکنانم: بابت فداکاری بی‌پایانتان برای زنده نگه داشتن این رویا، سپاسگزارم.

به مردم: ممنون که کنار ما ایستادید. ما تلاش خواهیم کرد تا برای شما همچنان به پیروزی برسیم.»