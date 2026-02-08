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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

واکنش ساپینتو به بازی مقابل شمس آذر؛ با موانع ناعادلانه پیروز شدیم

واکنش ساپینتو به بازی مقابل شمس آذر؛ با موانع ناعادلانه پیروز شدیم

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی، از تلاش و فداکاری بازیکنان خود تقدیر کرد و به هواداران این تیم وعده داد که تا آخرین لحظه برای موفقیت تیم خواهد جنگید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز پنج شنبه 16 بهمن و در اولین بازی هفته بیستم لیگ برتر در تهران رو در روی تیم شمس آذر قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد تا آبی ها خط و نشان جدی برای صدر جدول بکشند.

در همین رابطه و با توجه به در پیش بودن بازی حساس استقلال ایران و الحسین اردن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: « صدرنشین لیگ، قدرتمند در جام حذفی، و در آسیا همچنان در حال مبارزه. ما تنها تیمی هستیم که در هر سه جبهه هنوز ایستاده‌ایم.

تلاش شما، نیروی محرک ماست. پیروزی ۳ بر ۲ دیروز، بازتابی از زندگی بود. ما با موانع ناعادلانه و چیزهایی که خارج از کنترل‌مان بود مواجه شدیم، اما هرگز شکسته نشدیم. ما ایستادیم و ادامه دادیم.

به بازیکنانم: بابت فداکاری بی‌پایانتان برای زنده نگه داشتن این رویا، سپاسگزارم.

به مردم: ممنون که کنار ما ایستادید. ما تلاش خواهیم کرد تا برای شما همچنان به پیروزی برسیم.»

واکنش ساپینتو به پیروزی مقابل شمس آذر؛ با موانع ناعادلانه پیروز شدیم

کد مطلب 6742554

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