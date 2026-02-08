کمبود تخت و پرستار در بوشهر؛ هشدار معاون وزیر بهداشت

علیرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر کمبود جدی تخت بیمارستانی در استان بوشهر اظهار کرد: متأسفانه نسبت تعداد تخت به جمعیت در این استان از میانگین کشوری پایینتر است و این موضوع حتماً باید اصلاح شود. تا رسیدن به شرایط مطلوب، استان بوشهر به حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ تخت جدید نیاز دارد.
وی با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان افزود: این بیمارستان به دلیل قدمت، موقعیت مناسب شهری و دسترسی آسان مردم، از پروژههای بسیار ضروری استان محسوب میشود. خوشبختانه طراحی انجام شده، مجوزهای لازم اخذ شده و پروژه در حال اجراست. پیمانکار مناسبی نیز انتخاب شده و هماکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیسی ابراز امیدواری کرد: با سرعت فعلی اجرای پروژه، پیشبینی میشود این بیمارستان ظرف ۱۲ ماه آینده به بهرهبرداری برسد. با راهاندازی ۱۸۰ تخت بیمارستانی در این نقطه از استان، قطعاً ضریب اشغال بالایی خواهد داشت و میتواند بار قابل توجهی از مراجعات درمانی را پوشش دهد؛ نهتنها برای برازجان بلکه برای شهرهای اطراف نیز خدمات ارائه خواهد کرد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به امکانات این بیمارستان گفت: بیمارستان ۱۷ شهریور دارای ۶ اتاق عمل، اورژانس استاندارد و فضای کاملاً مناسب است و در کنار بیمارستان شهید گنجی میتواند پوشش درمانی کاملتری برای شهرستان و مناطق پیرامونی ایجاد کند.
وی درباره وضعیت بیمارستان شهید گنجی نیز اظهار داشت: این بیمارستان ماهانه بین چهار تا ۶ هزار مراجعه به اورژانس دارد. یکی از اقدامات مهم، توسعه اورژانس این بیمارستان بوده که اکنون انجام شده و بهزودی تجهیز و نیروی انسانی آن نیز تأمین خواهد شد.
رئیسی با اشاره به کمبود نیروی انسانی بهویژه پرستار در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگرچه فراخوان استخدام برگزار شده، اما تعداد متقاضیان کمتر از نیاز استان بوده است. با رایزنیهای انجامشده با وزارتخانه، برنامههایی برای جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان شهید گنجی و سایر شهرستانهای دارای کمبود در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره مسائل زیرساختی و تجهیزاتی گفت: در خصوص مشکلات سرمایشی و سایر امکانات، جلسه جمعبندی با فرماندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد و آن بخشهایی که در توان استان است انجام میشود و در صورت نیاز، وزارت بهداشت نیز تأمین اعتبار لازم را انجام خواهد داد.
نظر شما