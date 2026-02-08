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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

هافبک فجرسپاسی راهی الشارجه امارات شد

هافبک فجرسپاسی راهی الشارجه امارات شد

با اعلام باشگاه الشارجه امارات، ارشیا سرشوق هافبک نیم فصل اول تیم فوتبال فجرسپاسی شاگرد ژوزه مورایس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارشیا سرشوق که در نقل و انتقالات پیش فصل با عقدقراردادی راهی تیم فوتبال فجرسپاسی شده بود در پایان نیم فصل از جمع شاگردان پیروز قربانی جدا شد.

در همین حال باشگاه الشارجه امارات که هدایت آن بر عهده ژوزه مورایس سرمربی سابق سپاهان است خواستار جذب این بازیکن شد و پس از توافق طرفین این بازیکن رسما شاگرد مورایس شد تا تبدیل به جدیدترین لژیونر فوتبال ایران شود.

باشگاه الشارجه هم امروز یکشنبه ۱۹ بهمن با انتشار عکسی از این بازیکن به سرشوق بابت حضور در جمع شاگردان مورایس خوش آمد گفت.

لازم به ذکر است که سرشوق سابقه حضور در تیم سپاهان را هم در کارنامه خود دارد.

هافبک فجرسپاسی راهی الشارجه امارات شد

کد مطلب 6742704

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