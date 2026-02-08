هافبک فجرسپاسی راهی الشارجه امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارشیا سرشوق که در نقل و انتقالات پیش فصل با عقدقراردادی راهی تیم فوتبال فجرسپاسی شده بود در پایان نیم فصل از جمع شاگردان پیروز قربانی جدا شد.

در همین حال باشگاه الشارجه امارات که هدایت آن بر عهده ژوزه مورایس سرمربی سابق سپاهان است خواستار جذب این بازیکن شد و پس از توافق طرفین این بازیکن رسما شاگرد مورایس شد تا تبدیل به جدیدترین لژیونر فوتبال ایران شود.

باشگاه الشارجه هم امروز یکشنبه ۱۹ بهمن با انتشار عکسی از این بازیکن به سرشوق بابت حضور در جمع شاگردان مورایس خوش آمد گفت.

لازم به ذکر است که سرشوق سابقه حضور در تیم سپاهان را هم در کارنامه خود دارد.