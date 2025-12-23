به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، ظهر سهشنبه در نشست با تشکلها، فعالان و کنشگران محیطزیست استان یزد، از حضور پررنگ فعالان این حوزه و بیان دیدگاههای کارشناسی آنان قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردمی و مطالبهگری اجتماعی در حوزه محیطزیست از ارکان اصلی تحقق اهداف این سازمان است.
وی با تقدیر از استاندار یزد بهدلیل توجه ویژه به مسائل محیطزیستی افزود: تدوین «سند یزد پایدار» که بخشی از آن به تابآوری محیطی اختصاص دارد، نشانه تغییر پارادایم در سیاستهای توسعه استان است؛ زیرا ظرفیتهای اکولوژیکی یزد دیگر تحمل بارگذاری افزون صنایع آلاینده را ندارد.
انصاری با اشاره به قانون اساسی تصریح کرد: حفاظت از محیطزیست مسئولیت همگانی است و حضور فعال مردم، تشکلهای غیردولتی و گروههای کارشناسی میتواند سازمان را در پیشبرد مأموریتها یاری کند.
وی تأکید کرد: ظرفیت تشکلهای مردمنهاد، فرصتی ارزشمند برای سازمان حفاظت محیطزیست محسوب میشود و باید از این توان بهدرستی استفاده شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در ادامه به چالشهای زیستمحیطی کشور پرداخت و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی، نتیجه سالها غفلت از اصول توسعه پایدار است؛ از آلودگی هوا و گرد و غبار گرفته تا محدودیت منابع آب و تهدید تنوع زیستی و زیستگاهها است و حل این آسیبها نیازمند تغییر نگاه و بازنگری در سیاستهای توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با رویکردی تازه، توسعه پایدار را اصل راهبردی میداند و رئیسجمهور بر بازنگری در سیاستهای اقتصادی با محوریت حفظ محیطزیست تأکید دارد. یکی از محورهای مهم در این مسیر، بهرهگیری از انرژیهای تجدید پذیر و خورشیدی بهویژه در استان یزد است که ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.
انصاری افزود: معماری سنتی یزد از نمونههای شاخص سازگاری با اقلیم خشک ایران است؛ از قناتها و بادگیرها تا ساختمانهای سبز، همه بیانگر دانش بومی سازگار با طبیعت هستند که در دهههای اخیر فراموش شده است.
وی تأکید کرد: مشکلات امروز را نمیتوان با راهکارهای فوری رفع کرد، بلکه نیازمند برنامهریزی بلندمدت و اصلاح مسیر بهرهبرداری از منابع هستیم.
معاون رئیسجمهور، محیطزیست مخالف توسعه نیست، بلکه خواستار توسعهای پایدار، منطبق با ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیکی است.
وی همچنین از پیگیری موضوع اشتغال فارغالتحصیلان محیطزیست توسط اداره کل استان تقدیر کرد و خواستار الگو شدن یزد در اجرای ماده ۱۶ قانون استخدامی محیطزیست شد.
انصاری از همکاری آموزشوپرورش در اجرای برنامه «محیطیار» نیز تشکر کرد و گفت: آموزش محیطزیستی باید از سنین پایین آغاز شود تا نسل آینده نسبت به حفاظت از طبیعت آگاه و مسئولیتپذیر باشد.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیطزیست در صدد است با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تجهیزات پایش، کمبود نیروهای انسانی در حوزه محیطبانی را جبران کند و از شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوریهای سازگار با محیطزیست حمایت نماید.
انصاری در پایان تأکید کرد: ارتباط و تعامل فعال میان سازمان و کنشگران محیطزیست باید استمرار داشته باشد تا از ظرفیت نقد و مطالبهگری برای اصلاح مسیر بهرهبرداری از منابع استفاده شود.
وی با بیان اینکه خانههای فناوری باید حمایت بیشتری کنیم گفت: ضرورت دارد از فناوری نوین استفاده کنیم چرا که اکنون کمبود نیرو در پایش محیط زیست داریم. همچنین به زودی دستورالعملهای جدید خانههای محیط زیست ابلاغ میشود.
نظر شما