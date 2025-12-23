استاندار یزد: سازمان حفاظت محیط زیست گره مشکلات آبی یزد را گشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح سهشنبه در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، از همکاری خوب مجموعه محیط زیست در حل مشکلات آبی استان در یک سال گذشته قدردانی کرد.
استاندار یزد با اشاره به اینکه مسائل زیستمحیطی به دغدغه اصلی مردم و مدیران استان تبدیل شده است، بیان کرد: سعی کردیم مدیرانمان تبدیل به افراد محیطزیستی شوند و دغدغه محیط زیست را داشته باشند، چرا که سلامت محیط زندگی ما مستقیماً با جان مردم مرتبط است.
بابایی همچنین به حل مشکل انتقال آب که ۱۲ سال با آن درگیر بود اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجام شده توسط مجموعه محیط زیست کشور و استان همچنین پیگیریهای معاون هماهنگی امور عمرانی استان، گره این انتقال آب باز شد.
وی در پایان به جلسهای ۱۵ روز پیش با رئیس جمهور با حضور نمایندگان چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و اظهار داشت: موضع بسیار خوبی در خصوص انتقال آب یزد اتخاذ شده که جای تشکر دارد.
