  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان هرمزگان

اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان هرمزگان

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان هرمزگان و لزوم اقدامات ضروری برای جلوگیری از خسارات احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان هرمزگان و لزوم اقدامات ضروری برای جلوگیری از خسارات احتمالی خبر داد.

این سامانه با افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، همراه با اثر احتمالی آسیب به تاسیسات آبزی‌پروری و ادوات صید و صیادی و... همراه است و احتمال خسارت گسترده وجود دارد.

این سامانه از روز یکشنبه ۱۹ اسفند آغاز و تا روز دوشنبه ۲۰ اسفند در این استان ادامه دارد.

نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، واحدهای زیرمجموعه تخصصی و نیز بهره‌برداران بخش، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی لازم با ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها، تمهیدات لازم در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و اعلام هشدار به موقع جهت جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از مخاطرات یاد شده را به عمل آورند.

کد مطلب 6743051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها