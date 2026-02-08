به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی در استان هرمزگان و لزوم اقدامات ضروری برای جلوگیری از خسارات احتمالی خبر داد.

این سامانه با افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، همراه با اثر احتمالی آسیب به تاسیسات آبزی‌پروری و ادوات صید و صیادی و... همراه است و احتمال خسارت گسترده وجود دارد.

این سامانه از روز یکشنبه ۱۹ اسفند آغاز و تا روز دوشنبه ۲۰ اسفند در این استان ادامه دارد.

نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، واحدهای زیرمجموعه تخصصی و نیز بهره‌برداران بخش، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی لازم با ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها، تمهیدات لازم در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و اعلام هشدار به موقع جهت جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از مخاطرات یاد شده را به عمل آورند.