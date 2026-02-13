روایت انفجارهای خاموش لبنان در نسخه صوتی «دشواری مبارک»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دشواری مبارک» نوشته فائضه غفارحدادی در سال ۱۴۰۳ توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است و سماوا تولیدکننده کتاب‌های صوتی، این کتاب را به‌صورت صوتی و با صدای علی عبدل‌پور اصل، مهرخ افضلی، مهربانو یونسی آماده و با تخفیف ۴۰ درصدی برای مخاطبان عرضه کرد.

«دشواری مبارک»، مجموعه‌ای از روایت‌های تکان‌دهنده و انسانی درباره انفجار هم‌زمان هزاران پیجر در لبنان و سوریه است؛ فاجعه‌ای که زندگی بسیاری از خانواده‌ها را برای همیشه تغییر داد.

در بخشی از این کتاب آمده است؛

خواندن این کتاب می‌تواند به‌غایت دشوار باشد. ممکن است نتوانید روایتی هولناک را تمام کنید یا مجبور شوید یکی‌یکی دستمال‌های جعبه کنار دستتان را با اشک و فین خیس کنید یا پوست لب‌هایتان را بجوید؛ ولی باور کنید به همان اندازه که دشوار است مبارک است؛ حتی ضروری است. تصور ما از موقعیت خطرناک و کشنده وقتی است که جایی بمبی می‌ترکد، موشکی می‌افتد، توپی شلیک می‌شود حتی تیری از لوله‌تفنگی شلیک می‌شود؛ اما این کتاب روایت‌هایی است از قربانیان یکی از عجیب‌ترین جنایت‌های تاریخ؛ موقعیتی که خطر از جایی است که هرگز فکرش را نمی‌کردی، وقتی که اصلاً جنگی نیست و تو هم توی میدان جنگ. نیستی توی خانه‌ات داری ناهار می‌خوری توی تختت دراز کشیده‌ای توی سوپرمارکت مشغول خریدی و یکهو یک وسیله الکترونیکی کم‌خاصیت می‌ترکد و تو و خانواده‌ات را برای بقیه عمر دچار دشواری می‌کند.