۳ هزار آمبولانس فرسوده در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در کشور ۳ هزار آمبولانس فرسوده داریم که باید از چرخه ناوگان خارج شود و یک هزار آمبولانس هم در اورژانس بیمارستانی دارای مشکل است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع به ۵ هزار آمبولانس نیاز داریم، یادآور شد: البته ۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان شده که حدود ۳۰۰ دستگاهش آن را وزارت بهداشت تأمین کرده و در تهیه ۲۰۰ دسنگاه دیگر از ظرفیت خیران استفاده شده است.

رئیس سازمان اورژانس از تهیه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال در صوراگت تأمین ارز خبر داد و گفت: یک هزار و ۱۰۰ دستگاه آمبولانسی هم از اعتباراتی که در خارج از کشور برای کرونا داشتیم تهیه خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم یک هزار و ۶۰۰ دستگاه آمبولانس طی سال آینده وارد ناوگان شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب حداقل ۵۰ درصد ناوگان آمبولانسی می‌شود و البته نیم نگاهی جدی به بحث خیران به ویژه ایرانیان خارج از کشور داریم تا بتوانیم بخشی از نیازهای کشور را پوشش دهیم.

میعادفر خاطرنشان کرد: اکنون اورژانس کشور حدود ۲۹ هزار نیروی انسانی در بیش از ۳۴۰۰ پایگاه زمینی، ۵۲ پایگاه اورژانس هوایی، سه پایگاه اورژانس دریایی و یک پایگاه بال ثابت دارد.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی خواند و افزود: بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی به اورژانس کشور افزوده خواهد شد که از این تعداد، ۱۵۰ نیرو سهم دانشگاه علوم پزشکی زنجان است که در صورت جذب کامل، تحول مهمی در خدمات اورژانس استان ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان اورژانس با اشاره به لینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه مأموریت‌های عادی اورژانس مختلف نشد، عنوان کرد:

وی با مرور نقش اورژانس در حوادث اخیر، یادآور شد: در این مدت اورژانس کشور ۱۰ هزار و ۵۰۰ مأموریت مرتبط با جنگ و ۱۳۶ هزار مأموریت عادی انجام داد و این نشان‌دهنده توان عملیاتی بالا و همراهی مردم در مدیریت بحران است.

امروز (چهارشنبه) با حضور جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور مرکز ارتباطات، مرکز مدیریت بحران و مرکز مدیریت انتقال بیماران بین بیمارستانی در زنجان افتتاح شد.