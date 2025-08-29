  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۴

بیمارستان قوچان به دستگاه ام‌آرآی نیاز دارد

قوچان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گسترش بیمارستان قوچان در حوزه اورژانس و تخت‌های ضروری مانند آی‌سی‌یو در دستور کار قرار گرفته و نیازمند دستگاه ام آرآی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامگاه پنج شنبه در سفر چند ساعته خود به شهرستان قوچان از بخش اورژانس بیمارستان موسی بن جعفر قوچان بازدید و در جریان مشکلات و نیازهای این بیمارستان قرار گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: قوچان با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری ثابت و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر با احتساب شهرهای اطراف و مسافران عبوری که از این مسیر می‌گذرند، به دستگاه ام‌آرآی نیاز دارد.

ظفر قندی در خصوص علت حضور خود در این شهرستان بیان کرد: امروز اینجا هستیم تا مسائل حوزه سلامت را به همراه همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قوچان بررسی کنیم و با نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی سعی کنیم مشکلات را رفع و کمبودها را شناسایی کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مهمترین دستاورد این بازدید گفت: نتیجه‌ای که امروز به آن رسیدیم این است که قوچان با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری ثابت و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر با احتساب شهرهای اطراف و مسافران عبوری که برای زیارت یا سفر از این مسیر می‌گذرند، به دستگاه ام‌آرآی نیاز مبرم دارد.

وی افزود: گسترش این بیمارستان در حوزه اورژانس و تخت‌های ضروری مانند آی‌سی‌یو در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

ظفر قندی اضافه کرد: ما برنامه‌ریزی می‌کنیم تا هم از طریق تأمین منابع دولتی و هم با کمک خیرین، به سرعت این کمبودها را برطرف شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اختصاص بودجه برای توسعه و تکمیل ساختمان نیمه تمام به عنوان درمانگاه خدمات سرپایی که نیازمند ۳۰ میلیارد تومان است نیز گفت: این بلوک اگر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی روبرو است، مسئولین بیمارستان گزارشی در این زمینه به ما ارائه دهند تا از بودجه‌های دولتی یا حتی جوانی جمعیت برای رفع مشکلات این بخش کمک کنیم.

