خدمات بیمارستان فیروزآبادی در مسیر ارتقاء سلامت جنوب تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، همزمان با اول شهریور و روز بزرگداشت ابوعلیسینا و روز پزشک، با حضور در بیمارستان فیروزآبادی شهرری، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و با کادر درمان به گفتوگو پرداخت.
ظفرقندی در حاشیه این بازدید گفت: به مناسبت سالروز تولد حکیم ابوعلی سینا، که به عنوان یکی از مفاخر بزرگ پزشکی ایران و جهان شناخته میشود و کتاب «قانون» وی سالها در مراکز علمی جهان تدریس شده، این روز به نام روز پزشک نامگذاری شده است.
وی با اشاره به تلاش پزشکان و کارکنان بیمارستان فیروزآبادی اظهار داشت: حضور در این بیمارستان به منظور تبریک به همکاران بهویژه پزشکان جوانی است که با انگیزه بالا و تعهد مثالزدنی به مردم خدمت میکنند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اقدامات عمرانی و تجهیزاتی قابل توجهی در این مرکز در حال انجام است، افزود: راهاندازی بخش اورژانس اطفال، ICU، بخشهای VIP، و توسعه پانسیون پرستاری از جمله برنامههایی است که نویدبخش ارتقا خدمات درمانی در این منطقه خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری جلسهای با پزشکان جوان این بیمارستان خبر داد و گفت: در این نشست، دغدغهها و مسائل همکاران جوان مطرح شد و تلاش خواهیم کرد مسیر فعالیت و ماندگاری آنان در نظام سلامت کشور را تسهیل و هموار کنیم.
