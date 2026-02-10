دعوت سازمان سنجش برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور بیانیه‌ای از ملت بزرگ ایران به ویژه جامعه علمی و آموزشی دعوت کرد تا با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر اتحاد و انسجام ملی را به جهانیان نشان دهند.

در این بیانیه آمده است:

«روز بیست‌ودوّم بهمن، روز رونمایی از قدرت و عزّت ملّت ایران است»

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حماسه ماندگار مردم ایران اسلامی است. این روز بزرگ مظهر اراده ملتی است که با هدایت رهبری فرزانه، رژیم استبدادی ستمشاهی را شکست دادند و پرچم استقلال، آزادی و عزت را برافراشتند و انقلاب اسلامی را به عنوان حقیقتی درخشان به جهانیان معرفی کردند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشان و شهدای والامقام و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب است و حضور گسترده مردم در آن وحدت و همبستگی ملی را به رخ کشیده و دشمنان ایران اسلامی را همچون گذشته مأیوس خواهد کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از عموم ملت آگاه و بیدار ایران اسلامی به‌ویژه جامعه علمی و آموزشی دعوت می‌کند تا با حضوری پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، با خلق حماسه‌ای ماندگار، موجب سرافرازی ایران اسلامی شوند.