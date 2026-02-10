به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ۲ هزار و ۴۵ واحد مسکن روستایی در سطح استان، با تبریک اعیاد ماه شعبان و دهه مبارک فجر، اظهار کرد: تأمین مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد و دهکهای یک تا چهار، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم و از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور است.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در حوزه مسکن محرومان افزود: در استان همدان، موضوع مسکن بهعنوان یک ضرورت جدی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، شورای تأمین مسکن استان بهصورت هفتگی تشکیل میشود و روند اجرای طرحهای مسکن و خدمات وابسته به آنها به شکل مستمر مورد بررسی و پایش قرار میگیرد.
استاندار همدان با بیان اینکه تمامی پروژههای مسکن در استان وارد فاز اجرایی شدهاند، گفت: این طرحها با سرعت مطلوب در حال پیشرفت است و همزمان، تأمین زیرساختهایی مانند آب، فاضلاب، برق، گاز، راه دسترسی و ارتباطات، در کنار خدمات روبنایی شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و امنیتی نیز برای این پروژهها دنبال میشود.
ملانوریشمسی با اشاره به روند تحویل واحدهای مسکونی در استان بیان کرد: طی ماههای گذشته ۶۹۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده و سایر پروژهها نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که بهزودی تعداد بیشتری از واحدها به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افتتاح ۲ هزار و ۴۵ واحد مسکن روستایی در استان را گامی مؤثر در پاسخ به نیاز مسکن روستاییان دانست و اضافه کرد: بهرهبرداری از این واحدها، سهم قابل توجهی در کاهش دغدغه تأمین مسکن در روستاها دارد و میتواند هزینههای مسکن را در سبد خانوارهای روستایی کاهش دهد.
استاندار همدان در پایان با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای اسلامی روستا، دهیاران، سازمان نظام مهندسی، نظام کاردانی و سایر دستاندرکاران، ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، استان همدان با شتاب بیشتری به اهداف پیشبینیشده در حوزه ساخت و تأمین مسکن دست یابد.
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