نوین: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش اقتدار ملی است

علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان‌دهنده انسجام ملی و اراده ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و دستاوردهای انقلاب است.



وی با بیان اینکه دشمنان ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی به دنبال تضعیف کشور هستند، افزود: نمایش همبستگی و وحدت ملی مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدها و توطئه‌ها بوده و ملت ایران همواره با حضور آگاهانه خود این نقشه‌ها را خنثی کرده‌اند.



نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو همچنین راهپیمایی ۲۲ بهمن را فرصتی برای انتقال پیام ایستادگی ملت ایران به جهانیان دانست و اظهار کرد: حضور پرشور مردم علاوه بر تقویت پشتوانه نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور، بیانگر عزم ملی برای صیانت از منافع و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.



نوین در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای شرکت در این مراسم، بر نقش حضور خانوادگی و گسترده ملت در تقویت وحدت ملی و نمایش اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد.