به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانهداری آمریکا امروز سه شنبه تحریم هایی را علیه حزب الله لبنان وضع کرد.
بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانهداری آمریکا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) بدون اشاره به جنایات و تجاوزات دائمی رژیم صهیونیستی به لبنان ادعا کرد که حزبالله صلح و ثبات در غرب آسیا را تهدید میکند!
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سپس با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: برای منزویکردن حزبالله لبنان از نظام مالی جهانی تلاش خواهیم کرد!
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا اضافه شده است که «شرکت صرافی طلا Jood SARL که تحت نظارت موسسه القرض الحسن» فعالیت دارد، هدف تحریم های امروز واشنگتن قرار خواهد گرفت.
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