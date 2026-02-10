فعالیت ۱۳۰ کتابخانه عمومی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فلاح کرد آبادی عصر سهشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از کتابخانه عمومی شهدای زرندین سفلی از بخش پیرجه شهرستان نکا با اشاره به توسعه منابع کتابخانهای در سطح استان اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائهشده، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نسخه کتاب در دهه فجر به کتابخانههای عمومی استان مازندران اهدا شده است.
وی افزود: در حال حاضر، فارغ از فضاهای مطالعاتی مستقل، تعداد ۱۳۰ باب کتابخانه عمومی در سطح استان فعال است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه کتابخانه عمومی شهدای زرندین سفلی پس از ۱۳ سال به مرحله بهرهبرداری رسیده است، خاطرنشان کرد: این کتابخانه با برخورداری از منابع غنی بهویژه در حوزه کودک و نوجوان، منابع مرجع و پایگاههای اصلی اطلاعاتی تجهیز شده و پیشبینی میشود با استقبال مناسب مردم منطقه روبهرو شود.
فلاح ادامه داد: در دهه مبارک فجر امسال، دو کتابخانه عمومی در مناطق گرجی محله شهرستان بهشهر و زرندین سفلی شهرستان نکا افتتاح شد که این مراکز میتوانند نقش مؤثری در ارتقای سطح فرهنگی، علمی و مطالعاتی دانشآموزان، دانشجویان، فرهیختگان و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی ایفا کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران در پایان با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته گفت: برای ساخت این کتابخانه بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که از این میزان، حدود دو میلیارد تومان صرف تجهیز کتابخانه زرندین سفلی نکا شده است.
۲۲ بهمن پیام روشنی از وفاداری مردم به انقلاب دارد
مهدی داودی فرماندار نکا، نیز در ادامه با تأکید بر نقش مشارکت مردم و دولت اظهار داشت: کتابخانه زرندین سفلی نماد تحقق عدالت فرهنگی است و این پروژه نشان میدهد هر زمان همکاری مردم و دولت شکل بگیرد، مسیر تحقق عدالت فرهنگی و توسعه متوازن فرهنگی در تمامی مناطق هموارتر خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مشارکت پرشور شهروندان در این رویداد ملی، جلوهای روشن از همبستگی و همراهی مردم با نظام و دولت است و نشاندهنده تعهد مردم به حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.
فرماندار نکا خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم پیام روشنی برای نسلهای آینده است و نشان میدهد که روحیه انقلابی و وفاداری به آرمانهای انقلاب همچنان در جامعه زنده و جاری است.
نظر شما