ساخت و نوسازی مسکن مناطق کم برخوردار اولویت دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام مجید انصاری عصر سه شنیه در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از ۲ هزار و ۴۵ واحد مسکن روستایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان همدان، با تبریک دهه مبارک فجر و اعیاد ماه شعبان، یاد و نام امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
وی با ابلاغ سلام دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مردم استان همدان اظهار کرد: از آغاز به کار دولت چهاردهم، ساخت و نوسازی مسکن بهویژه در مناطق روستایی و برای اقشار کمبرخوردار، در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته و این سیاست در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز با جدیت دنبال میشود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به افتتاح ۲ هزار و ۴۵ واحد مسکن روستایی در استان همدان افزود: اجرای این پروژهها نتیجه همکاری و تلاش هماهنگ دستگاههای اجرایی، بهخصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که با وجود محدودیت منابع، اقدامات مؤثری برای کاهش مشکلات مسکن در روستاها انجام دادهاند.
انصاری ضمن قدردانی از عملکرد استاندار همدان گفت: مدیریت پویا و پیگیری مستمر آقای ملانوریشمسی در حوزه مسکن، روند اجرای طرحها را شتاب بخشیده و موانع اجرایی را کاهش داده است و این شیوه مدیریت، سهم قابل توجهی در پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان داشته است.
وی تأکید کرد: رئیسجمهور بهصورت مستقیم روند اجرای پروژههای مسکن را رصد میکند و دولت با وجود تنگناهای اقتصادی، تلاش کرده است در کنار تأمین نیازهای معیشتی مردم، منابع لازم برای توسعه بخش مسکن، بهویژه در روستاها، را از طریق ظرفیتهای بانکی و اعتباری فراهم کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان با اشاره به اهمیت آبادانی روستاها و جلب رضایت مردم، ابراز امیدواری کرد با تقویت منابع و افزایش اعتبارات عمرانی، روند ساخت مسکن بهخصوص برای جوانان و زوجهای جوان با سرعت بیشتری ادامه یابد و بخش مهمی از دغدغههای مردم در این حوزه برطرف شود.
