به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری در پایان بازدید از تأسیسات اداره کل بنادر و دریانوردی و در جمع بندی سفر به استان بوشهر اظهار کرد: در استان بوشهر کارهای خوب و بزرگی انجام شده و امروز نیز شاهد افتتاح ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ساخت مسکن برای مردم روستاها و شهرهای کوچک بودیم که اقدام ارزشمندی است.

وی افزود: طرح تحول کشاورزی دشتستان و آبیاری نوین نخلستان‌ها از طرح‌های مفید و ارزنده‌ای است که در افزایش بهره‌وری، صرفه جویی منابع آب و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارد.



معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بندر بوشهر نقش بزرگی در تخلیه، بارگیری و انتقال کالا برای کشور دارد خاطر نشان کرد: بندر بوشهر باید توسعه پیدا کند و امیدوار هستیم در سیاست توسعه دریا محور که سیاست‌های بنیادین مقام معظم رهبری بوده و در برنامه هفتم مورد تاکید خاص قرار گرفته، جایگاه استان بوشهر در توسعه دریا محور جایگاه برجسته‌ای شود.

انصاری تصریح کرد: بوشهر در احداث نیروگاه‌های خورشیدی هم از استان‌های پیشتاز است و اقدامات خوبی برای تأمین انرژی تجدید پذیر انجام شده که قابل تقدیر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ابتکار بوشهر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقدیر کرد و یادآور شد: این مهم نویدبخش آینده خوبی برای استان بوشهر و ان‌شاءالله برای جنوب کشور و کل کشور خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت و رئیس جمهور از عملکرد مدیریت ارشد استان بوشهر رضایت دارد ابراز داشت: از طرف آقای رئیس‌جمهور و از طرف دولت از همه دست‌اندرکاران، زحمتکشان و مردم شریف استان و بویژه استاندار بوشهر، کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم این روند تداوم یابد.

انصاری بیان کرد: استان بوشهر نیز مثل بقیه استان‌ها و مثل همه ملت ایران در جنگ تحمیلی و غیرقانونی و تجاوزگرانه علیه ملت ایران، نقش ارزنده‌ای ایفا کردند که مایه تقدیر و تشکر است.



وی افزود: امیدوار هستم با مجموعه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ ملی و استانی که مصوب شده و در سایه اختیاراتی که ان‌شاءالله به‌زودی به استان‌ها از سوی دولت تفویض خواهد شد، چه به استانداران و چه به مدیران استانی و شوراهای استانی، فاصله زمانی تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی با تصویب و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌ها سرعت بهتری داشته باشد.