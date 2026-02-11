  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۷

وضعیت قرمز منابع آبی برای پایتخت‌نشینان

وضعیت قرمز منابع آبی برای پایتخت‌نشینان

با وجود بارندگی‌های زمستانه وضعیت سدهای تهران در بدترین وضعیت ۴۶ سال گذشته قرار دارد و حتی برخی از سدهای تهران به حجم مرده رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ماه از زمستان را در حالی پشت سر می‌گذاریم که هچنان برخی از استان ها در وضعیت تنش آبی قرار دارند و وضعیت آبی سد های تهران به مرحله بحران رسیده است. از ابتدای سال آبی تا ۱۹ بهمن ماه حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۸ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدهای ما در همین بازه از زمان سال گذشته به ۸میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۷ میلیارد و ۵۱۰میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۱۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۹ میلیارد و۴۱۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی‌که سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۱۷۰ میلیون مترمکعب بود. به‌عبارتی اکنون تنها ۳۷ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۳ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.

حال بد سدهای تهران

در میان استان ها استان تهران ها بد ترین وضعیت آبی را دارد به گونه ای که از ابتدای سال آبی تا کنون تنها ۶۱ می لی متر بارندگی وجود داشته است و سد های تهران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند به طوری که سد امیر کبیر تنها ۴ درصد ، لار یک درصد، لتیان و ماملو ۷ درصد و طالقان به عنوان سد مشترک ۲۰ درصد پر شدگی دارد. که نشان دهنده آن است که حجم آب سد ها به حجم مرده رسیده است و تنها از سد طالقان برای تامین آب شرب استفاده است. بهنام بخشی سخنگوی ابفای استان تهران هم صحه بر این موضوع می گذارد و می گوید:« حجم ذخیره سد کرج حدود ۶.۵ میلیون مترمکعب و سد لتیان تنها ۴.۵ میلیون مترمکعب است؛ رقمی که در ۴۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

ورودی و خروجی سد های تهران برابر شد

البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چرا که ، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در رابطه با وضعیت ذخایر سد های تهران گفته است به‌دلیل آغاز دیرهنگام بارندگی‌ها و پاییز خشک، میزان بارش‌های امسال کمتر از حد نرمال بوده است. تاکنون تنها ۶۱ میلی‌متر بارش ثبت شده، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۷۶ میلی‌متر و میانگین بلندمدت حدود ۱۴۵ میلی‌متر بوده است؛ بنابراین میزان بارش کمتر از نصف حد نرمال است.

به گفته سخنگوی آبفای تهران، امسال معادل یک‌ونیم برابر حجم سد لتیان به شبکه آب تهران تزریق شده و شبکه پایدار مانده است، ما نباید بارش‌های زمستانی، ما را از دشواری تأمین آب در تابستان پیش‌رو غافل کند.

آنطور که پیداست بارندگی ها هم نتوانسته خشکسالی چند ساله تهران را جبران کند و بر اساس اعلام آبفای تهران به‌دلیل برودت هوا و بارش‌های عمدتاً برفی، روان‌آب و ذخایر سدها رشد چندانی نداشته و در حال حاضر ورودی و خروجی سدها تقریباً برابر است.

راهکار چیست ؟

اگرچه وضعیت فعلی منابع آبی ریشه در مدیریت غلط در ادوار گذشته را دارد اما در برهه ای از زمان که با وجود تعدیل فشار آب در شب ها و بارش ها نتوانسته جبران کسری سدها را کند راهی جز کاهش مصرف و استفاده از لوازم کاهنده وجود ندارد، چرا که در غیر این صورت در ماه آینده با شروع خانه تکانی مشکلاتی افزون بر تعدیل شبانه آب دست و پنجه نرم خواهیم کرد.اما سوال اینجاست که آبفای تهران چه تدبیری برای تامین آب تابستان آینده درنظر گرفته است.

کد مطلب 6745626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      اتفاقا امسال بارندگی ‌ها بسیار خوب بود.. وضعیت کنونی سدها نتیجه بی تدبیری آقایان در سال گذشته بود حالا مدام بگن که بارور کردن ابرها فقط ده درصد! کمک کننده‌است اکه پارسال هم اینکار مثل همیشه انجام شده بود و همین حجم بارندگی رو پارسال هم داشتیم الان به این وضع کرفتار نبودیم..
    • NP US ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      4 1
      پاسخ
      مسئله آب تهران دیگر کم‌آبی مقطعی نیست؛ وارد «بحران ساختاری» شده‌ایم که هم ریشه اقلیمی دارد، هم ریشه مدیریتی و فضایی (تمرکز جمعیت در جایی که آب ندارد
    • NP US ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      الگوی مصرف ناپایدار شهری تهران با جمعیت و ساخت‌وساز سنگین، الگوی مصرف خانگی و غیرخانگی بالایی دارد؛ هر گونه تنش در سدها، فوراً به بحران تبدیل می‌شود، چون مصرف با ظرفیت منابع هم‌خوان نیست
    • NP US ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      بارگذاری جمعیت و فعالیت در منطقه کم‌آب دهه‌هاست جمعیت، صنعت، ادارات و خدمات کشوری در تهران متمرکز شده‌اند، در حالی‌که ظرفیت اکولوژیک آب منطقه این بارگذاری را تحمل نمی‌کند و هیچ سیاست جدیِ «کاهش جذابیت استقرار در تهران» اجرا نشده است
    • NP US ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      تمرکز مدیریت بر (تعدیل فشار و قطع شبانه) به‌جای اصلاح ساختار راهکارهای فعلی مثل تعدیل فشار، قطع شبانه و توصیه صرفه‌جویی، بیشتر مسکن کوتاه‌مدت هستند و ساختار تأمین، مصرف و توسعه شهری را تغییر نداده‌اند
    • NP US ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      راهکارهای فوری (۱ تا ۳ سال)مدیریت سخت‌گیرانه مصرف نصب اجباری ادوات کاهنده برای همه مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری (کاهش ۳۰ تا ۴۵ درصدی مصرف روی کاغذ ممکن است).تعرفه‌گذاری پلکانی واقعی؛ مصرف نرمال حمایت، مصرف لوکس و پرتیراف بالا جریمه جدی شود.اصلاح فوری در بخش شهری و شهرداری تغییر گونه‌های فضای سبز به گیاهان کم‌آب‌بر و آبیاری قطره‌ای و شبانه.
    • NP US ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      استفاده حداکثری از پساب تصفیه‌شده برای فضای سبز و شست‌وشو، نه آب شرب.برنامه اضطراری تأمین تابستان بهسازی چاه‌های موجود، استفاده کنترل‌شده از چاه‌های کشاورزی با قراردادهای کوتاه‌مدت و نظارت کیفی.زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره هرگونه تعدیل فشار و سهمیه‌بندی احتمالی، تا شوک اجتماعی کمتر شود.
    • NP US ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      راهکارهای ساختاری و دائمی (۵ تا ۲۰ سال)تغییر الگوی توسعه و تمرکززدایی سیاست‌گذاری برای انتقال تدریجی بخشی از جمعیت، ادارات و صنایع آب‌بر از تهران به استان‌های دارای ظرفیت آبی بیشتر، همراه با مشوق‌های شغلی و مسکن.محدودکردن صدور مجوزهای ساخت‌وساز بزرگ و شهرک‌های جدید در حوضه آبریز تهران تا زمانی که تراز آبی پایدار نشده است.
    • NP US ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      نوسازی شبکه و کاهش هدررفتسرمایه‌گذاری جدی در تعمیر و تعویض شبکه فرسوده توزیع، چون هدررفت شبکه در شهرهای بزرگ می‌تواند به ده‌ها درصد برسد و هر درصد کاهش، معادل یک سد جدید است.مدیریت آب زیرزمینی و مهار فرونشست تعیین سقف برداشت از آبخوان‌ها، مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند و قیمت‌گذاری واقعی برداشت.توسعه آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها در حاشیه تهران برای کاهش سرعت افت سطح آب زیرزمینی.
    • NP US ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      تنوع‌بخشی به منابع آب توسعه تدریجی (آب‌شیرین‌کن)در جنوب و انتقال محدود آب برای مصارف شرب (نه برای توسعه بی‌رویه شهر).استفاده حداکثری از بازچرخانی پساب در صنعت و فضای سبز، تا آب سطحی و زیرزمینی برای شرب آزاد شود
    • NP US ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      نقش مردم و مدیریت بدون اصلاح جدی مصرف عمومی، هیچ طرح مهندسی جواب نمی‌دهد؛ صرفه‌جویی ۲۰ درصدی واقعی در تهران به‌تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از شکاف تأمین در سال‌های کم‌بارش را پوشش دهد.در عین حال، تا وقتی سیاست رسمیِ کشور درباره تمرکز جمعیت، ساخت‌وساز، نوع کشاورزی اطراف تهران و کنترل سفره‌های زیرزمینی تغییر نکند، هر سال فقط از یک بحران به بحران بعدی منتقل می‌شویم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها