به گزارش خبرنگار مهر، دومین ماه از زمستان را در حالی پشت سر می‌گذاریم که هچنان برخی از استان ها در وضعیت تنش آبی قرار دارند و وضعیت آبی سد های تهران به مرحله بحران رسیده است. از ابتدای سال آبی تا ۱۹ بهمن ماه حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۸ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدهای ما در همین بازه از زمان سال گذشته به ۸میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۷ میلیارد و ۵۱۰میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۱۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۹ میلیارد و۴۱۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی‌که سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۱۷۰ میلیون مترمکعب بود. به‌عبارتی اکنون تنها ۳۷ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۳ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.

حال بد سدهای تهران

در میان استان ها استان تهران ها بد ترین وضعیت آبی را دارد به گونه ای که از ابتدای سال آبی تا کنون تنها ۶۱ می لی متر بارندگی وجود داشته است و سد های تهران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند به طوری که سد امیر کبیر تنها ۴ درصد ، لار یک درصد، لتیان و ماملو ۷ درصد و طالقان به عنوان سد مشترک ۲۰ درصد پر شدگی دارد. که نشان دهنده آن است که حجم آب سد ها به حجم مرده رسیده است و تنها از سد طالقان برای تامین آب شرب استفاده است. بهنام بخشی سخنگوی ابفای استان تهران هم صحه بر این موضوع می گذارد و می گوید:« حجم ذخیره سد کرج حدود ۶.۵ میلیون مترمکعب و سد لتیان تنها ۴.۵ میلیون مترمکعب است؛ رقمی که در ۴۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

ورودی و خروجی سد های تهران برابر شد

البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چرا که ، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در رابطه با وضعیت ذخایر سد های تهران گفته است به‌دلیل آغاز دیرهنگام بارندگی‌ها و پاییز خشک، میزان بارش‌های امسال کمتر از حد نرمال بوده است. تاکنون تنها ۶۱ میلی‌متر بارش ثبت شده، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۷۶ میلی‌متر و میانگین بلندمدت حدود ۱۴۵ میلی‌متر بوده است؛ بنابراین میزان بارش کمتر از نصف حد نرمال است.

به گفته سخنگوی آبفای تهران، امسال معادل یک‌ونیم برابر حجم سد لتیان به شبکه آب تهران تزریق شده و شبکه پایدار مانده است، ما نباید بارش‌های زمستانی، ما را از دشواری تأمین آب در تابستان پیش‌رو غافل کند.

آنطور که پیداست بارندگی ها هم نتوانسته خشکسالی چند ساله تهران را جبران کند و بر اساس اعلام آبفای تهران به‌دلیل برودت هوا و بارش‌های عمدتاً برفی، روان‌آب و ذخایر سدها رشد چندانی نداشته و در حال حاضر ورودی و خروجی سدها تقریباً برابر است.

راهکار چیست ؟

اگرچه وضعیت فعلی منابع آبی ریشه در مدیریت غلط در ادوار گذشته را دارد اما در برهه ای از زمان که با وجود تعدیل فشار آب در شب ها و بارش ها نتوانسته جبران کسری سدها را کند راهی جز کاهش مصرف و استفاده از لوازم کاهنده وجود ندارد، چرا که در غیر این صورت در ماه آینده با شروع خانه تکانی مشکلاتی افزون بر تعدیل شبانه آب دست و پنجه نرم خواهیم کرد.اما سوال اینجاست که آبفای تهران چه تدبیری برای تامین آب تابستان آینده درنظر گرفته است.