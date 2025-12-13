لزوم صرفه جویی در مصرف آب؛ بارندگی های اخیر جبران کم بارشی نشد

عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگیهای اخیر اظهار کرد: هرچند بارشهای اخیر نسبتاً مناسب بود، اما این میزان بارندگی نتوانسته عقبماندگیهای موجود را جبران کند. بهطوری که تا ۲۱ آذرماه میانگین بارش کشور به حدود ۲۰ میلیمتر رسیده، در حالی که رقم نرمال در این بازه زمانی ۵۱ میلیمتر است و این موضوع نشاندهنده کاهش ۶۱ درصدی بارشها نسبت به متوسط بلندمدت است.
وی افزود: استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکنون هیچگونه بارشی دریافت نکردهاند و میزان بارندگی در استانهای هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران نیز بسیار ناچیز بوده است.
به گفته سخنگوی صنعت آب، میزان بارندگی ثبتشده در تهران تنها ۱۵ میلیمتر بوده، در حالی که این استان باید تا این زمان ۶۲ میلیمتر بارش دریافت میکرد؛ بهعبارتی تهران با عقبماندگی ۷۶ درصدی در بارندگیها مواجه است.
بزرگزاده با تشریح وضعیت سایر استانها گفت: استانهای اصفهان با ۷۵ درصد، هرمزگان با ۹۸ درصد و بوشهر با ۶۶ درصد کمبارشی روبهرو هستند و در حال حاضر تنها استانهای ایلام و آذربایجان در شرایط نرمال قرار دارند؛ بهگونهای که ۲۹ استان کشور همچنان با کمبود بارش مواجهاند.
وی در ادامه به وضعیت سدهای کشور اشاره کرد و گفت: برای ارزیابی دقیق حجم آورد پشت سدها هنوز زود است و باید وضعیت جریان رودخانهها مشخص شود، اما تاکنون افزایش چشمگیری در ورودی سدها مشاهده نشده است.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون، میزان ورودی مخازن سدها ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تا ۲۱ آذرماه ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب بود که نشاندهنده کاهش ۳۷ درصدی است. همچنین حجم فعلی آب موجود در سدها به ۱۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این مقدار در سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب بود که بیانگر کاهش ۲۷ درصدی ذخایر است. درصد پرشدگی سدها نیز در حال حاضر حدود ۳۲ درصد است که رقم پایینی محسوب میشود.
بزرگزاده در پایان خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای مهم کشور نشان میدهد که دریاچه ارومیه با ۴۳ درصد، سد امیرکبیر با ۸۷ درصد، سد لار با ۵۵ درصد، سد طالقان با ۴۶ درصد، سدهای لتیان و ماملو با ۵۸ درصد و سد زایندهرود با ۲۸ درصد کاهش ورودی آب را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردهاند.
نظر شما