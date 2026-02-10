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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

طنین الله اکبر و نورافشانی شب پیروزی انقلاب در بندرعباس

طنین الله اکبر و نورافشانی شب پیروزی انقلاب در بندرعباس

بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور در ساحل بندرعباس شعار الله اکبر سر داده و پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6745739

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