https://mehrnews.com/x3bmz9 ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵ کد مطلب 6745739 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵ طنین الله اکبر و نورافشانی شب پیروزی انقلاب در بندرعباس بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور در ساحل بندرعباس شعار الله اکبر سر داده و پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. دریافت 62 MB کد مطلب 6745739 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود نوای«الله اکبر» از بام منازل مردم همدان طنین انداز شد بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برچسبها انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی بندرعباس
نظر شما