به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرحهای هفته دولت در روستای اناج از توابع شهرستان خنداب اظهار کرد: دهیاریها نهادی نوپا اما اثرگذار هستند که نقش مهمی در بهبود زندگی روستاییان و توسعه مناطق روستایی دارند.
وی افزود: در این میان، ۵۵ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان خنداب به بهرهبرداری رسید.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این طرحهای زیرساختی، خدماتی و توسعهای با هدف ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم منطقه عملیاتی شده است.
زندیه وکیلی ادامه داد: جمعآوری پسماند از خدمات اساسی دهیاریها محسوب میشود و در سراسر استان مرکزی این فرآیند به صورت مکانیزه انجام میشود تا به ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی مناطق کمک کند.
وی بر بهره گیری از ظرفیت اینترنت و خدمات الکترونیکی در روستاها تأکید کرد و گفت: خدمات دولت در سراسر کشور گسترده و در حال گسترش است و مردم باید از امکانات و مزایای آن بهرهمند شوند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: این اقدامات بخشی از برنامههای دولت برای ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی استان مرکزی است و انتظار میرود با تکمیل این طرحهای عمرانی و اقتصادی، رفاه، ایمنی و کیفیت زندگی ساکنان شهرستان خنداب به شکل ملموسی بهبود یابد.
استاندار مرکزی در جریان سفر به شهرستان خنداب به منظور افتتاح طرحهای هفته دولت به همراه جمعی از مسئولان با خانواده شهید والامقام 《سید مجتبی محمدی》دیدار و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا از صبر و استقامت خانواده معظم شهید تجلیل کرد.
نظر شما