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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس، با ارائه توضیحاتی درباره روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط، مواضع کشورمان را در خصوص یک توافق عادلانه و منصفانه تشریح کرد.

وزیر خارجه پاکستان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای مذاکرات پیش‌رو، بر آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری و حمایت در پیشبرد و موفقیت دیپلماسی تأکید کرد.

کد مطلب 6745825

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