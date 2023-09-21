امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خانم "هانکه برونس اسلات" وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان ضمن تبریک مجدد انتصاب خانم "هانکه برونس اسلات" به عنوان وزیر خارجه هلند، گفت همانند روابط خوب با وزیر خارجه سابق، برای ادامه گفتگو و تقویت همکاری با شما آماده هستیم.
امیرعبداللهیان بر آمادگی کشورمان برای تقویت روابط با هلند و نیز اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرد و افزود زمینههای مختلفی برای همکاری از جمله در زمینههای محیط زیست، آب و همکاریهای صنعتی داریم. وی افزود، علاقه مندیم مشورتهای سیاسی میان دو وزارت امور خارجه ادامه یابد و برای توسعه روابط نیز آماده هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد، ایران برای مبارزه با تروریسم هزینههای زیادی داد و تجارب ارزندهای در این زمینه دارد و برای گفتگو و تبادل تجربه در این زمینه آمادگی داریم.
خانم "هانکه برونس اسلات" وزیر خارجه هلند نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، گفت روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و هلند بسیار قدیمی است و علاقه مندیم این روابط و همکاریهای دیپلماتیک تقویت شود.
وی از جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل برخی موضوعات کنسولی میان دو کشور تشکر کرد.
وی همچنین برای کمک به آغاز و موفقیت مأموریت سفیر جدید کشورمان در هلند اظهار آمادگی کرد.
وزیر خارجه هلند همچنین از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای کمک به صلح و ثبات در منطقه تشکر کرد و برای تداوم تماسها و گفتگوهای سازنده با همتای ایرانی اظهار آمادگی نمود.
در این دیدار همچنین برخی موضوعات مورد علاقه از جمله روند مذاکرات رفع تحریمها و همکاریها و مشورتها با اتحادیه اروپا مورد تبادل نظر قرار گرفت و برای تداوم گفتگوها در این زمینهها اعلام آمادگی شد.
وزیر خارجه کشورمان از همتای هلندی جهت سفر به تهران دعوت کرد.
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