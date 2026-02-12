به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید آقانوری ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی در جنگ ۱+۱۲ روزه چه کردیم؟ با بیان اینکه کشور درگیر یک «جنگ روایتها» و محاصره تبلیغاتی گسترده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی دیگر نمیتوان با رویکردهای اداری و صرفاً ارائه گزارش عملکرد، انتظار اثرگذاری جدی داشت.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم «محاصره تبلیغاتی» افزود: دشمن سالها برای اثرگذاری بر افکار عمومی برنامهریزی میکند، شبکه میسازد و نیروی انسانی تربیت میکند؛ اما ما گاهی تنها در مقاطع خاص مانند انتخابات فعال میشویم و انتظار نتیجه فوری داریم.
ضرورت عبور از رویکرد کارمندی به کنشگری فعال
این مدرس حوزه و دانشگاه با انتقاد از غلبه نگاه کارمندی در برخی مجموعههای فرهنگی تصریح کرد: مشکل اساسی این است که به جای کنشگری و خلق اثر، به گزارشنویسی و ارائه آمار بسنده میکنیم. باید از خود بپرسیم چه مسئلهای را حل کردهایم و چه تغییری در میدان واقعی ایجاد شده است.
آقانوری ادامه داد: پروژه داشتن یعنی از امروز برای نتیجهای که شاید پنج یا حتی ۱۰ سال بعد حاصل شود برنامهریزی کنیم. بدون تعریف پروژههای مشخص، زمانبندیشده و دارای هدف روشن، فعالیتها پراکنده و کماثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید منتظر امکانات کامل و شرایط ایدهآل ماند، گفت: در بسیاری از مواقع با حداقل امکانات و حتی با یک تلفن همراه نیز میتوان روایت صحیح و مستند تولید کرد. مهم اراده و حضور میدانی است.
تجربههای میدانی و اهمیت آمادگی رسانهای
این پژوهشگر حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی تجربههای میدانی در بحرانهای اجتماعی افزود: در بسیاری از حوادث، طرف مقابل با تولید گسترده محتوا و آمادگی رسانهای قبلی وارد میدان میشود و فضای افکار عمومی را مدیریت میکند. اگر ما آمادگی، شبکهسازی و برنامهریزی قبلی نداشته باشیم، در زمین او بازی خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: مدیریت افکار عمومی نیازمند حضور سریع، روایت مستند و هماهنگی میان مجموعههای مختلف است. تعلل و گرفتار شدن در بروکراسی اداری، فرصتها را از بین میبرد.
مدرسه و محله؛ اولویت اصلی ارتباط با نسل نوجوان
آقانوری با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با دانشآموزان و نوجوانان گفت: مدرسه و محله مهمترین بستر گفتوگو با نسل جدید است. اگر نیروهای فرهنگی هر هفته چند ساعت برای حضور در مدارس و پاسخگویی به سؤالات دانشآموزان اختصاص دهند، بسیاری از شبهات و هیجانات کنترل میشود.
وی افزود: نسل نوجوان در معرض حجم بالای محتوا در فضای مجازی قرار دارد. اگر گفتوگوی چهرهبهچهره و اقناعی شکل نگیرد، طبیعی است که روایتهای یکسویه ذهن او را شکل دهد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: نباید از شنیدن پرسشهای تند یا انتقادات هراس داشت؛ بلکه باید با سعهصدر، منطق و استدلال وارد گفتوگو شد.
اقدام از «وسعت در اختیار» هر فرد
آقانوری با بیان اینکه همه نباید منتظر تصمیمهای کلان باشند، تصریح کرد: هر فرد میتواند در حد وسعت در اختیار خود اقدام کند؛ یک مدرسه، یک مسجد، یک هیئت یا حتی یک جمع کوچک دانشجویی میتواند به هستهای اثرگذار تبدیل شود.
وی گفت: اگر هر مجموعهای مسئلهای مشخص را تعریف و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند، مجموع این اقدامات به یک جریان بزرگ و اثرگذار تبدیل خواهد شد. مشکل آنجاست که گاهی تصور میکنیم بدون امکانات گسترده کاری از پیش نمیرود و همین ذهنیت، ما را به انفعال میکشاند.
عبور از انتظار و ورود به میدان
پژوهشگر حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید منتظر اقدام دیگران ماند، افزود: فرمان «آتش به اختیار» به معنای مسئولیتپذیری و اقدام عاقلانه در میدان است، نه بینظمی؛ یعنی هر فرد در چارچوب ارزشها و قانون، مسئولیت خود را بپذیرد و منتظر دستور جزئی نماند.
وی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنشگران خلاق، شجاع و مسئلهمحور هستیم؛ افرادی که به جای تمرکز بر جایگاه و عنوان، به دنبال اثر واقعی در زندگی مردم باشند. اگر رویکرد ما از گزارشمحوری به اثرمحوری تغییر کند، میتوان امیدوار بود که در جنگ روایتها نیز دست برتر را داشته باشیم.
نظر شما