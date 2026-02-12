به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید آقانوری ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی در جنگ ۱+۱۲ روزه چه کردیم؟ با بیان اینکه کشور درگیر یک «جنگ روایت‌ها» و محاصره تبلیغاتی گسترده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان با رویکردهای اداری و صرفاً ارائه گزارش عملکرد، انتظار اثرگذاری جدی داشت.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم «محاصره تبلیغاتی» افزود: دشمن سال‌ها برای اثرگذاری بر افکار عمومی برنامه‌ریزی می‌کند، شبکه می‌سازد و نیروی انسانی تربیت می‌کند؛ اما ما گاهی تنها در مقاطع خاص مانند انتخابات فعال می‌شویم و انتظار نتیجه فوری داریم.

ضرورت عبور از رویکرد کارمندی به کنشگری فعال

این مدرس حوزه و دانشگاه با انتقاد از غلبه نگاه کارمندی در برخی مجموعه‌های فرهنگی تصریح کرد: مشکل اساسی این است که به جای کنشگری و خلق اثر، به گزارش‌نویسی و ارائه آمار بسنده می‌کنیم. باید از خود بپرسیم چه مسئله‌ای را حل کرده‌ایم و چه تغییری در میدان واقعی ایجاد شده است.

آقانوری ادامه داد: پروژه داشتن یعنی از امروز برای نتیجه‌ای که شاید پنج یا حتی ۱۰ سال بعد حاصل شود برنامه‌ریزی کنیم. بدون تعریف پروژه‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و دارای هدف روشن، فعالیت‌ها پراکنده و کم‌اثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نباید منتظر امکانات کامل و شرایط ایده‌آل ماند، گفت: در بسیاری از مواقع با حداقل امکانات و حتی با یک تلفن همراه نیز می‌توان روایت صحیح و مستند تولید کرد. مهم اراده و حضور میدانی است.

تجربه‌های میدانی و اهمیت آمادگی رسانه‌ای

این پژوهشگر حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی تجربه‌های میدانی در بحران‌های اجتماعی افزود: در بسیاری از حوادث، طرف مقابل با تولید گسترده محتوا و آمادگی رسانه‌ای قبلی وارد میدان می‌شود و فضای افکار عمومی را مدیریت می‌کند. اگر ما آمادگی، شبکه‌سازی و برنامه‌ریزی قبلی نداشته باشیم، در زمین او بازی خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: مدیریت افکار عمومی نیازمند حضور سریع، روایت مستند و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف است. تعلل و گرفتار شدن در بروکراسی اداری، فرصت‌ها را از بین می‌برد.

مدرسه و محله؛ اولویت اصلی ارتباط با نسل نوجوان

آقانوری با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان و نوجوانان گفت: مدرسه و محله مهم‌ترین بستر گفت‌وگو با نسل جدید است. اگر نیروهای فرهنگی هر هفته چند ساعت برای حضور در مدارس و پاسخ‌گویی به سؤالات دانش‌آموزان اختصاص دهند، بسیاری از شبهات و هیجانات کنترل می‌شود.

وی افزود: نسل نوجوان در معرض حجم بالای محتوا در فضای مجازی قرار دارد. اگر گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و اقناعی شکل نگیرد، طبیعی است که روایت‌های یک‌سویه ذهن او را شکل دهد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: نباید از شنیدن پرسش‌های تند یا انتقادات هراس داشت؛ بلکه باید با سعه‌صدر، منطق و استدلال وارد گفت‌وگو شد.

اقدام از «وسعت در اختیار» هر فرد

آقانوری با بیان اینکه همه نباید منتظر تصمیم‌های کلان باشند، تصریح کرد: هر فرد می‌تواند در حد وسعت در اختیار خود اقدام کند؛ یک مدرسه، یک مسجد، یک هیئت یا حتی یک جمع کوچک دانشجویی می‌تواند به هسته‌ای اثرگذار تبدیل شود.

وی گفت: اگر هر مجموعه‌ای مسئله‌ای مشخص را تعریف و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند، مجموع این اقدامات به یک جریان بزرگ و اثرگذار تبدیل خواهد شد. مشکل آنجاست که گاهی تصور می‌کنیم بدون امکانات گسترده کاری از پیش نمی‌رود و همین ذهنیت، ما را به انفعال می‌کشاند.

عبور از انتظار و ورود به میدان

پژوهشگر حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید منتظر اقدام دیگران ماند، افزود: فرمان «آتش به اختیار» به معنای مسئولیت‌پذیری و اقدام عاقلانه در میدان است، نه بی‌نظمی؛ یعنی هر فرد در چارچوب ارزش‌ها و قانون، مسئولیت خود را بپذیرد و منتظر دستور جزئی نماند.

وی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنشگران خلاق، شجاع و مسئله‌محور هستیم؛ افرادی که به جای تمرکز بر جایگاه و عنوان، به دنبال اثر واقعی در زندگی مردم باشند. اگر رویکرد ما از گزارش‌محوری به اثرمحوری تغییر کند، می‌توان امیدوار بود که در جنگ روایت‌ها نیز دست برتر را داشته باشیم.