به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی از سه‌شنبه تا جمعه گفت: در پی هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، تمامی تیم‌های عملیاتی، امدادی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در این مناطق در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، تگرگ در مناطق مستعد، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و کاهش محسوس دما محتمل است که می‌تواند منجر به بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و انسداد برخی راه‌های مواصلاتی شود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و عملیاتی تصریح کرد: شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدحسین کبادی در خاتمه از هموطنان در این مناطق خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد غیرضروری در مناطق پرخطر، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.