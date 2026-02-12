سامانه بارشی تا شنبه در زنجان فعال است؛ هشدار زرد هواشناسی صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان طی روزهای گذشته، اظهار کرد: این سامانه تا روز شنبه هفته آینده کموبیش به فعالیت خود در سطح استان ادامه خواهد داد و بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، در این مدت شاهد بارشهایی با شدت و ضعف متغیر خواهیم بود.
وی افزود: بارشها در غالب مناطق استان به صورت باران پیشبینی میشود اما در مناطق سردسیر، ارتفاعات و نواحی کوهستانی، این بارشها به شکل برف خواهد بود و در برخی مقاطع زمانی میتواند از شدت بیشتری برخوردار شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه وزش باد نیز از پدیدههای غالب این سامانه است، تصریح کرد: سرعت وزش باد در برخی نقاط استان به حد نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید که این شرایط در ارتفاعات و مناطق بادگیر میتواند موجب کولاک برف، کاهش دید افقی و اختلال در ترددها شود.رحماننیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در ارتباط با نفوذ و فعالیت این سامانه بارشی، گفت: با توجه به احتمال لغزندگی جادهها، کاهش دید و کولاک برف در مسیرهای کوهستانی، به شهروندان توصیه میشود ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در صورت تردد در محورهای مواصلاتی بهویژه گردنهها و مناطق مرتفع، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و نکات ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.
وی ادامه داد: کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران بخشهای مختلف نیز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش برف و وزش باد شدید در نظر بگیرند.مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: از نظر دمایی، طی روزهای آینده روند افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق استان آغاز خواهد شد که این موضوع موجب تعدیل نسبی هوای سرد میشود، هرچند همچنان در ساعات شبانه و اوایل صبح در مناطق سردسیر دما به زیر صفر خواهد رسید.
رحماننیا درباره دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته نیز اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه لولکآباد با ثبت دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین و ایستگاههای آببر و چورزق با ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.وی خاطرنشان کرد: ادارهکل هواشناسی استان زنجان بهصورت مستمر وضعیت جوی را رصد میکند و در صورت تغییر در الگوهای پیشیابی، اطلاعرسانی لازم از طریق رسانهها و سامانههای رسمی انجام خواهد شد.
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