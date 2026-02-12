لرستان خودکفا در زنجیره تولیدات دامی؛ رکورد تولید مرغ زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح امروز پنج‌شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود ۳۷۰ هزار تن جمع تولیدات دامی استان است، اظهار: در استان لرستان حدود ۶۵۰ واحد پرورش طیور داریم، ظرفیت سالانه اینها حدود ۴۸ میلیون قطعه است.

صنعت دام لرستان یک صنعت کاملاً پویا است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه صنعت دام لرستان یک صنعت کاملاً پویا است و ایجاد زنجیره‌های تولید و ارزش یکی از اقدامات در این حوزه بوده است، افزود: در لرستان حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌شود که از این میزان ۶۵ هزار تن در استان مصرف می‌شود و مابقی به استان‌های دیگر صادر می‌شود. صیادی، تأکید کرد: در حوزه تولید گوشت مرغ، لرستان خودکفا است.

رکورد تولید گوشت مرغ در لرستان زده شد

وی با بیان اینکه تعهد لرستان برای تأمین گوشت مرغ ماهانه چهار میلیون قطعه جوجه‌ریزی است، گفت: خوشبختانه در ماه‌های آذر و دی رکود تولید گوشت مرغ در استان را زده‌ایم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در آذرماه چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان صورت‌گرفته است، همچنین در دی‌ماه نیز چهار میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان صورت‌گرفته است. صیادی، تأکید کرد: این به ما پیام می‌دهد که ما برای ماه مبارک رمضان و ایام نوروز در زمینه گوشت مرغ مشکلی نخواهیم داشت.

تولید ۳۳ هزار تن گوشت قرمز در لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تولید گوشت قرمز در استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید گوشت قرمز در لرستان ۳۳ هزار تن در سال است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه از این میزان ۲۲ هزار تن در استان مصرف می‌شود، گفت: مابقی گوشت قرمز تولیدی لرستان به استان‌های هم‌جوار صادر می‌شود. صیادی همچنین با اشاره به میزان تولید شیر در لرستان، ادامه داد: این میزان در استان حدود ۲۴۰ هزار تن در سال است.

لرستان خودکفا در زنجیره تولیدات دامی

وی با بیان اینکه میزان عسل تولیدی لرستان در سال چهارهزار تن است، تصریح کرد: از این میزان نیز هزار و ۶۰۰ تن در استان مصرف می‌شود و مابقی آن به استان‌های دیگر صادر می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: به‌غیراز تخم‌مرغ که از سایر استان‌ها به لرستان وارد می‌شود، در زنجیره تولیدات دامی کاملاً خودکفا است و همه محصولات موردنیاز در داخل استان تولید و به مصرف می‌رسد. صیادی، گفت: در این حوزه به جزء تخم‌مرغ که از بخشی از نیاز استان از استان‌های دیگر تأمین می‌شود، خودکفا هستیم و به سایر استان‌ها هم تولیداتمان را صادر می‌کنیم.