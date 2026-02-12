قهرمان آفریقا در انتظار توافق با تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیبون فوتبال ایران پس از رایزنی های متعدد با تیم‌های مختلف برای برگزاری بازی‌های دوستانه در فروردین‌ماه سال آینده گزینه‌های متعددی به دلیل کمبود منابع مالی و همچون شرایط حاکم بر منطقه در ماه های اخیر را از دست داد تا هنوز تکلیف روند آماده سازی شاگردان امیر قلعه نویی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ نامشخص باشد.

حالا نشریه «رکورد» درباره آماده سازی تیم های حاضر در نخستین جام جهانی با فرمت ۴۸ تیم مدعی شد تیم ملی فوتبال سنگال پس از قهرمانی در جام ملت های افریقا به دنیال بازی دوستانه با تیم ملی ایران است.

در این خصوص هفته پیش مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم از مذاکرات جدی با یک کشور آفریقایی برای برگزاری یک دیدار دوستانه تیم ملی در ماه مارچ میلادی خبر داد.

حالا روزنامه رکورد مدعی شده که تیم ملی سنگال در راستای برنامه‌ریزی‌های خود برای جام جهانی دنبال برگزاری یک بازی با ایران یا روسیه است.این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ با فرانسه، نروژ و یک تیم از مرحله پلی‌آف بین‌کنفدراسیونی هم‌گروه شده‌ است.

شایان ذکر است تیم ملی ایران در گروه G با بلژیک، نیوزیلند و مصر در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا بازی خواهد کرد.