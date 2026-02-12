به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا تاجفر روز پنجشنبه ،در نشست بررسی مسائل مرزی و ظرفیتهای اقتصادی شهرستان،با اشاره به تردد روزانه حدود چهار هزار نفر مسافر از این مرز، اظهار کرد: مرز بازرگان نهتنها دروازه ارتباطی ایران با ترکیه، بلکه یکی از مهمترین معابر زمینی کشور در تعاملات منطقهای و فرامنطقهای است و اقتضای این جایگاه، برخورداری از زیرساختهای متناسب و در شأن این مرز بینالمللی است.
وی با بیان اینکه طرف ترکیهای، گمرک گوربولاغ را به سیستمهای نوین تجهیز و نوسازی کرده است، افزود: علیرغم برخی اقدامات انجامشده در داخل کشور، همچنان با کمبود زیرساختها در بخش ایرانی مرز مواجه هستیم که این مسئله نیازمند توجه جدی به اجرای طرح ساماندهی گمرک بازرگان است.
فرماندار شهرستان ماکو همچنین با اشاره به تراز نامتوازن تردد ناوگان باری گفت: روزانه حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون وارد کشور میشود، در حالی که خروج کامیون از بزرگترین مرز بینالمللی کشور به مقصد ترکیه در خوشبینانهترین حالت حدود ۱۰۰ دستگاه است؛ این عدم توازن، ضرورت بازنگری در فرآیندها و تقویت زیرساختهای مرتبط را دوچندان میکند
تاجفر مسیرهای ترانزیت کامیونها، بخش مسافری و محل استقرار اسکنرها را متناسب با شأن مرز بازرگان ندانست و تصریح کرد: ساماندهی، تعویض و نوسازی زیرساختها باید در دستور کار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا ضمن تسهیل تردد، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی و مسافران باشیم.
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