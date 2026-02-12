استاندار آذربایجان غربی :زیرساخت های مرز بازرگان باید نوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز پنجشنبه در نشست بررسی مسائل مرزی و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ماکو ، با اشاره به وضعیت مسیرهای ترانزیت کامیون‌ها، بخش مسافری و محل استقرار تجهیزات کنترلی از جمله اسکنرها در مرزهای استان، گفت: این زیرساخت‌ها باید ساماندهی، تعویض و نوسازی آن‌ها در دستور کار گمرک قرار گیرد.

وی همچنین افزود: ارتقای زیرساخت‌ها ضمن تسهیل تردد کالا و مسافر، می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات، توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی و مسافران منجر شود.

در این نشست موضوعات مرتبط با توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تجارت و ترانزیت و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز فعالان اقتصادی و مسئولان محلی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود وضعیت مرز بازرگان و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ماکو مطرح کردند.

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی از سالن مسافری، محوطه گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، وضعیت زیرساخت‌ها و نحوه تردد مسافران و ناوگان تجاری قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی مرز بازرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی زمینی کشور، گفت: توسعه زیرساخت‌های مرزی، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و تکریم مسافران و فعالان حوزه تجارت از اولویت‌های مدیریت استان است.

در جریان این بازدید، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه تسهیل تردد مسافران، تسریع در تشریفات گمرکی، بهبود زیرساخت‌های خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز تأکید شد.

پایانه مرزی بازرگان به‌دلیل موقعیت ویژه در مسیر تجارت بین‌المللی، نقش مهمی در مبادلات اقتصادی، ترانزیت کالا و تردد مسافران میان ایران و کشورهای همسایه ایفا می‌کند و بهبود امکانات آن می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و تسهیل تجارت خارجی کمک کند.