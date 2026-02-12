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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی سه شهرک «مارون الرأس»، «مرکبا» و «اللبونه» را در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌ای قرار داد و در آسمان منطقه «مارون الرأس» گلوله‌های منور شلیک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس، اطراف دو شهرک «مارون الرأس» و «مرکبا» را در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

بر اساس گزارش منابع محلی، ارتش اشغالگر حومه شهرک «اللبونه» در جنوب لبنان را هم هدف حمله خمپاره ای قرار داد.

نظامیان صهیونیست در حریم هوایی منطقه «رأس الناقوره» نیز گلوله های منور شلیک کردند.

با وجود پایبندی ارتش، دولت و مقاومت لبنان به آتش بس، رژیم صهیونیستی همچنان آن را به صورت تقریبا روزانه نقض می کند و هیچ توجهی به درخواست های منطقه ای و بین المللی برای توقف این تجاوزات ندارد.

کد مطلب 6747496

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