برگزاری جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران در اکوادور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در روز ۲۲ بهمن، آیین گرامیداشت و جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران در شهر کیتو پایتخت اکوادور برگزار شد.

در این مراسم تعداد قابل توجهی از سفرا و دیپلماتهای مقیم اکوادور، شخصیتهای سیاسی، نمایندگان مجلس ملی اکوادور، روسای احزاب، روسای اتاق بازرگانی و جمعی از تجار و فعالین اقتصادی اکوادور حضور داشتند.

در این مراسم که با نواختن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود ملی جمهوری اکوادور آغاز شد، مهدی نوریان سفیر جمهوری اسلامی ایران در اکوادور طی سخنانی با اشاره به مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ منجر به سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی گردید و در ۴۵ روز بعد مردم در یک همه پرسی به نظام جمهوری اسلامی ایران رای دادند، تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای تاسیس، مبتنی بر رای و نظر مردم بوده است وبر همین اساس ظرف ۴۷ سال گذشته، ۵۰ انتخابات برگزار شده و انتخابات مختلف در ایران از جمله ریاست جمهوری در سخت ترین شرایط جنگی در دهه ۱۳۶۰ نیز برگزار گردیده است.

ایران با اتکا به جوانان خود موفق به کسب دستاوردهای علمی و فنی فراوانی شده است

مهدی نوریان سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دشمنی های برخی از قدرت های بزرگ و اقدامات تخریبی آنها علیه ملت ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید کرد: علیرغم اقدامات یاد شده، ایران با اتکا به جوانان و دانشمندان خود موفق به کسب دستاوردهای علمی و فنی فراوانی در حوزه های مختلف از جمله نانو، هوافضا، بیوتکنولوژی، پزشکی و ... شده و حاضر است در راستای رفاه و آسایش هر چه بیشتر سایر ملت ها و کشورها این دستاوردها را به آنها نیز به اشتراک بگذارد.

مهدی نوریان در ادامه به ظرفیتهای متنوع دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکوادور در حوزه های تجاری و اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: همانطور که اکوادور در تولید وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذائی مانند موز، قهوه و کاکائو دارای مزیت نسبی است، جمهوری اسلامی ایران نیز در حوزه های دارویی، پزشکی، نانو و تجهیزات کشاورزی دارای قابلیتهای خوبی است و دو کشور می توانند در زمینه های فوق به گسترش مناسبات فیمابین بپردازند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به موضوع هسته ای ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست وآژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارشات خود بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تأکید کرده است. براین اساس ایران معتقد است، می تواند، در خصوص صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود در مذاکراتی برابر و متوازن شفاف سازی نماید. لیکن ایرانیان با برخورداری از تمدن هزاران ساله هیچ گاه در مقابل زورگویی و یکجانبه گرایی سر خم نکرده و نخواهند کرد.