به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح جمعه در نشست «میز هوش مصنوعی» که در استانداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه این استان اظهار کرد: اصفهان از نظر نیروی انسانی، دانشگاهی و زیرساخت‌های بالقوه، توان تبدیل‌شدن به یکی از مراکز اصلی هوش مصنوعی کشور را دارد، اما این ظرفیت‌ها به‌دلیل بروکراسی پیچیده و نبود سازوکارهای تسهیل‌گر، به‌درستی فعال نشده‌اند.

وی با بیان اینکه «مسئله اصلی، نبود فناوری نیست بلکه نبود داده، زیرساخت و هماهنگی نهادی است»، افزود: تا زمانی که ساختار اداری استان‌ها ساده‌سازی نشود و بدنه دولت به درک درستی از اقتصاد داده و هوش مصنوعی نرسد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران وارد این حوزه نخواهند شد.

بروکراسی مانع اصلی توسعه فناوری در استان‌ها

معاون علمی رئیس‌جمهور با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران تصریح کرد: امروز بسیاری از تصمیمات فناورانه استان‌ها در دست بروکرات‌هایی است که با منطق اقتصاد نوآوری آشنا نیستند. این موضوع باعث شده شرکت‌های دانش‌بنیان برای کوچک‌ترین اقدامات، با فرآیندهای طولانی و غیرکارآمد مواجه شوند.

افشین ادامه داد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت و داده وارد استان شود، باید قوانین استانی شفاف، سریع و مشابه الگوهای موفق در تهران و برخی استان‌های پیشرو تدوین شود.

زیرساخت، داده و پلتفرم داخلی؛ سه الزام توسعه AI

وی با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی فقط ساخت یک مدل یا نرم‌افزار نیست، گفت: AI باید تست شود، پایش شود و در مقیاس واقعی به کار گرفته شود. بدون داده، هیچ مدلی کار نمی‌کند و بدون پلتفرم داخلی، در زمان قطع اینترنت عملاً تمام سرویس‌ها از کار می‌افتند.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های هوش مصنوعی باید کاملاً داخلی باشند و توان ارائه خدمات پایدار حتی در شرایط محدودیت اینترنت را داشته باشند. این موضوع یک الزام توسعه‌ای و امنیتی است، نه یک انتخاب.

سرمایه‌گذاری هدفمند به‌جای اتلاف منابع

افشین با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده در برخی پروژه‌های کم‌اثر گفت: مشکل کشور کمبود منابع نیست، بلکه نبود تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار است. اگر سهمیه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌درستی تخصیص داده نشوند، نه‌تنها آینده فناوری تضمین نمی‌شود، بلکه منابع نیز هدر می‌روند.

وی افزود: پروژه‌های هوشمندسازی در حوزه‌هایی مانند شهر هوشمند، سلامت، کشاورزی و مدیریت آب، می‌توانند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، ارزش‌افزوده بالایی برای استان ایجاد کنند؛ به شرط آنکه هماهنگی استانی و برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد.

اصفهان؛ ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب هوش مصنوعی کشور

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی اصفهان گفت: اصفهان در حوزه‌هایی مانند سلامت، فناوری‌های نو و حتی کوانتوم، ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و اگر این حوزه‌ها در کنار هوش مصنوعی قرار گیرند، می‌توانند آینده اقتصادی استان را بدون وابستگی به منابعی مانند آب و انرژی تضمین کنند.

افشین تأکید کرد: انتظار ما این است که استان‌ها، به‌ویژه اصفهان، با برنامه‌ریزی منسجم، اصلاح ساختارها و استفاده از داده و AI، نقش محوری‌تری در توسعه فناوری کشور ایفا کنند.