خسروپور: ۷۲۸ نفر در مناطق مرزی سقز تحت پوشش خانه بهداشت قرار گرفتند

پروین خسروپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح خانه بهداشت روستای مرزی حاج عبدل خبر داد و گفت: این مرکز بهداشتی، خدمات اولیه سلامت را به ۷۲۸ نفر از ساکنان سه روستای دورافتاده ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: خانه بهداشت روستای حاج عبدل با زیربنای ۱۱۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان احداث شده و جمعیتی معادل ۱۸۱ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: این خانه بهداشت علاوه بر روستای حاج عبدل، روستاهای هرمیدول و مام‌سیف‌الدین را نیز پوشش می‌دهد و نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش دسترسی ساکنان مناطق مرزی و کم‌برخوردار به خدمات بهداشتی ایفا خواهد کرد.

مدیر شبکه بهداشت سقز با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در حوزه سلامت بیان کرد: راه‌اندازی این مرکز، نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق دورافتاده و کاهش نابرابری‌های سلامت است.

خسروپور در پایان ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همکاری پیمانکار پروژه، خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم و مرزی با جدیت در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز قرار دارد.