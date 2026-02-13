۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مرز خسروی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه مستقر در گمرک خسروی قصرشیرین، در راستای اجرای مأموریت‌های نظارتی و کنترل مبادی مرزی، حین گشت‌زنی و پایش خودروهای عبوری، به چهار دستگاه کامیون مشکوک شده و آن‌ها را متوقف کردند.

در ادامه این عملیات، مأموران پس از توقیف کامیون‌ها و انجام بازرسی‌های فنی و تخصصی، موفق به کشف مقدار ۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع سوخت حمل می‌شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این میزان سوخت قاچاق کشف‌شده، حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است که از خروج آن از چرخه قانونی مصرف جلوگیری به عمل آمد.

پس از کشف محموله، خودروهای حامل سوخت قاچاق برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و سوخت‌های مکشوفه نیز تحویل مراجع ذی‌ربط شد تا برابر مقررات تعیین تکلیف شود.

گفتنی است در این رابطه پرونده‌های جداگانه‌ای تشکیل شده و موضوع با هدف شناسایی سایر عوامل احتمالی و تکمیل روند رسیدگی، تحت بررسی‌های تکمیلی مراجع قانونی قرار دارد.