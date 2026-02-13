اردوی راهیان نور مدیران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت حوزه بسیج معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اردوی راهیان نور با حضور توکلی‌زاده، مدیران فرهنگی و کارکنان شهرداری تهران، مدیران روابط عمومی، معاونان امور اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان مناطق ۲۲گانه تهران برگزار شد. این اردو با هدف تبیین ارزش‌های ۸ سال دفاع مقدس و آشنایی مدیران شهری با فرهنگ ایثار و پاسداری از مرزهای میهن اسلامی در مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام شد.

شرکت‌کنندگان با حضور در یادمان‌ها و مناطق جنگی دوران دفاع مقدس، با رشادت‌ها و فداکاری‌های دلاورمردانی آشنا شدند که با نثار جان خود از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. فضای معنوی این مناطق، بستری برای بازخوانی آرمان‌های شهدا و تقویت باورهای ارزشی فراهم کرد.

روایت‌گری وقایع دفاع مقدس و تشریح حماسه‌های آن دوران، نقش مؤثری در انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشت.