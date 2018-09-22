برگزاری ویژه برنامه های «حماسه سرافرازی» به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیع ضمن تشریح ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا هفتم مهر با اشاره به آیین و مرام به جامانده از ایثارگری‏های دفاع مقدس جوانان و رزمندگان این مرزو بوم، اظهار داشت: در آستانه این ایام گرانقدر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای حفظ ارزش ها و شعائر دینی در ایام ماه محرم، ماه سوگواری سالار شهیدان، طبق سنوات گذشته جهت اجرای برنامه های پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان اقدام به برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: این برنامه ها با رویکردهایی چون توجه به شعار محوری"ما توانستیم" در طول چهار دهه مقاومت و ایستادگی، مشارکت اجتماعی، تقویت محله گرایی، مخاطب محوری (توجه ویژه به اجرای برنامه های متنوع و مناسب برای نوجوانان و جوانان)، هویت افزایی با تأکید بر مؤلفه های هویتی هشت سال دفاع مقدس و تقویت انسجام ملی اجرا می شود.

رفیع با بیان اینکه این برنامه ها با تأکید بر نقش محرم و صفر در هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود؛ افزود: با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس با ایام ماه محرم، ماه سوگواری سالار شهیدان بناداریم با بهره گیری از مشارکت عمومی شهروندان در پیشبرد برنامه ها، نوآوری و خلاقیت در طراحی و اجرای برنامه ها و پرهیز از انجام فعالیت های موازی و تکراری، اطلاع رسانی به موقع، مناسب و جذاب جهت مشارکت و حضور گسترده آحاد شهروندان، استفاده مناسب از رسانه های جمعی جهت جلب توجه آحاد جامعه و بهره گیری مناسب از ابزار هنر برای تاثیرگذاری بیشتر برنامه های فرهنگی استفاده کنیم.

وی از اجرای ۹ عنوان برنامه اصلی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر پایتخت خبر داد و افزود: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با برگزاری برنامه هایی در قالب مسابقه، نمایشگاه، همایش، شب شعر و ... به استقبال هفته دفاع مقدس می رود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برپایی مسابقه حماسه سرایی خبر داد و افزود: همزمان با روز سلامت و سلحشوری نیروهای مسلح، مسابقه غیرحضوری حماسه آفرینی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از طریق فضای مجازی برگزار و به افراد برتر جوایزی اهدا می شود.

وی اعلام کرد: زنگ حماسه اول مهرماه روز دفاع ملی، جوانان و بصیرت افزایی در مدارس ۱۲۳ ناحیه شهر تهران نواخته می شود.

رفیع از اجرای ۲۲ ویژه برنامه «معبر عشق» خبر داد و گفت: ۲۲ همایش منطقه ای با حضور پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران با رویکرد انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی، بیداری اسلامی و استکبارستیزی همزمان با دوم مهرماه برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم میدانی نیز با عنوان «مرام عاشقی» با رویکرد «اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، اصناف، حمایت و پشتیبانی مردمی» در روز سوم مهرماه در محلات ۳۵۲ گانه شهر تهران برگزار و از اصناف و کسبه محله با سوابق ایثارگری تجلیل و تکریم به عمل می آید.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برپایی میهمانی لاله ها گفت: عطرافشانی مزار شهدا و مقبره الشهدای گمنام شهر تهران چهارم مهرماه با عنوان روز شهیدان، ایثارگران، جانبازان و فخرآفرینان صورت می گیرد.

وی از برپایی ۲۲ همایش نیمه پنهان ماه در مناطق خبر داد و افزود: تجلیل از همسران فداکار شهدا ، جانبازان و آزادگان، شاغل و یا بازنشسته شهرداری تهران با حضور شهردار و مسئول امور بانوان هر منطقه نیز همزمان با ششم مهرماه روز ولایتمداری زنان و خانواده و سلامت اجرا می شود.

رفیع با اشاره به هفتم مهرماه روز فرماندهان، عزت مداران و پیشکسوتان گفت: در این روز برنامه «شب شعر و خاطره دفاع مقدس» در اماکن فرهنگی هر یک از مناطق ۲۲گانه به همراه تقدیر از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس برپا می شود.

وی مشارکت در برگزاری یادواره شهداء (به همراه نمایشگاه یاد یاران) در ۳۵۲ محله تهران طی هفته دفاع مقدس و هویت بخشی به سیمای بصری شهر فضاسازی سطح شهر با استفاده از نمادهای مرتبط در پرتو یادمان های پایداری را از دیگر ویژه برنامه های مشترک مناطق ۲۲گانه برشمرد.

به گفته رفیع، ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت؛ شناسایی و شناساندن ابعاد مختلف حماسه دفاع مقدس به ویژه برای مخاطبان نسل سوم و چهارم انقلاب؛ تجلیل از رشادت ها و شجاعت های ایثارگران دفاع مقدس؛ تبیین درس ها و عبرت های هشت سال دفاع و به کارگیری آن در دوران کنونی؛ انعکاس نقش اقتدار، همبستگی و تقویت خودباوری، برگرفته از فرهنگ دفاع مقدس در روند پیشبرد برنامه های کلان کشور و معرفی نمادها و الگوهای معنویت، مقاومت و خلاقیت به عنوان عوامل پیروزی و موفقیت را از اهداف برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس به شمار می رود.