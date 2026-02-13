امام جمعه رودان: مطالبه اصلی مردم بهبود معیشت و مهار گرانی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با اشاره به روزهای پایانی ماه شعبان اظهار کرد: آنچه در دهه آخر ماه معظم شعبان مورد تأکید قرار گرفته، اصرار بر رفع موانع از طریق طلب مغفرت از پروردگار متعال است تا انسان بتواند خود را برای ورود به ضیافت‌الله آماده کند.

وی با توصیه به بهره‌گیری حداکثری از فرصت باقی‌مانده تا ماه رمضان افزود: خطبه پیامبر اکرم (ص) در آخرین جمعه شعبان و نیز سفارش‌های امام رضا (ع) به اباصلت، مسیر بهره‌مندی بیشتر از این ایام را برای ما ترسیم کرده است.

امام جمعه رودان در ادامه با تجلیل از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم ایران برخلاف خواست دشمنان نشان دادند که در صحنه‌اند و نسبت به مصالح کشور، نظام و انقلاب احساس مسئولیت دارند و هر جا که حضورشان نقش‌آفرین باشد، وارد میدان می‌شوند.

بارانی راهپیمایی ۲۲ بهمن را پدیده‌ای بی‌نظیر در جهان توصیف کرد و افزود: هیچ کشوری در هیچ مراسمی چنین اجتماع گسترده‌ای با شعار و انگیزه واحد در شهرهای بزرگ و کوچک خود تجربه نکرده است و این انسجام ملی، سرمایه‌ای مهم برای کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیام‌های این حضور مردمی تصریح کرد: این مراسم نشان داد مردم آگاه و هوشیارند و به سرنوشت کشور، نظام، انقلاب و رهبر معظم انقلاب علاقه‌مند و دلبسته‌اند و این معارف نسل به نسل منتقل می‌شود.

امام جمعه رودان با بیان اینکه جوانان امروز با همان شور نسل اول انقلاب در صحنه حاضر می‌شوند، گفت: این انسجام و همبستگی ملی، راه تحقق ایران قوی است و هرگونه تضعیف آن، بازی در زمین دشمن خواهد بود.

بارانی مهم‌ترین مطالبه مردم را بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی دانست و تأکید کرد: دغدغه گرانی و تورم روزمره مردم جدی است و تلاش مسئولان باید بر رفع ضعف‌های طرح‌های اقتصادی اخیر و مدیریت بازار ارز، طلا و خودرو متمرکز شود.

وی همچنین با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در حوزه راهداری در ایام دهه فجر، از پیگیری‌های فرماندار رودان و حمایت نماینده شرق استان قدردانی کرد و گفت: این طرح‌ها از مطالبات قدیمی مردم در حوزه راه است و اجرای آن‌ها می‌تواند گام مهمی در ارتقای ایمنی حمل‌ونقل باشد.

امام جمعه رودان افزود: دوطرفه شدن مسیر ارتباطی ابنما به برنطین و مسیر فاریاب به سمت بخش رودخانه که هر دو پرتردد هستند، از جمله این پروژه‌هاست و لازم است بر کیفیت و تسریع در اجرای آن‌ها نظارت جدی صورت گیرد تا دچار سرنوشت پروژه‌هایی مانند پل ورودی جغین نشوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت دهه تکریم مساجد اظهار کرد: در فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)، مسجد قلب تپنده حیات معنوی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امت اسلامی است و مسجد تراز، علاوه بر اقامه نماز جماعت، باید محور تحول اجتماعی باشد.

وی افزود: مسجد محله باید مدرسه‌ای برای آموزش معارف دینی به کودکان و نوجوانان، پایگاهی برای حل اختلافات محلی و ارائه خدمات اجتماعی و کانونی برای فعالیت‌های جهادی باشد.

بارانی با اشاره به تغییرات ساختاری جدید در مدیریت مساجد خاطرنشان کرد: ماه رمضان بهترین فرصت برای اجرای این تغییرات است و مساجد باید برای برگزاری منظم نماز جماعت، جزخوانی روزانه قرآن، افطاری‌های ساده و کمک‌های مؤمنانه برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان با قدردانی از آمادگی برخی مساجد برای جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه در آستانه ماه رمضان تأکید کرد: مراسم وعظ و سخنرانی از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شود، چرا که این ماه بهترین فرصت برای تبیین معارف دینی و عمل به آن‌هاست.